22일 부산 공급망 정책포럼서 청사진 제시 중동 분쟁·미중 경쟁 대응 전략도 논의

[헤럴드경제=김선국 기자] 한국해양진흥공사가 인공지능(AI)으로 해상공급망 위험을 미리 감지하는 조기경보 시스템을 처음 공개한다. 중동 분쟁과 미·중 전략 경쟁 등으로 커진 글로벌 공급망 불확실성에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.

해진공은 오는 22일 부산 아스티호텔 그랜드볼룸에서 열리는 ‘2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼’에서 AI 기반 해상공급망 모니터링 및 조기경보 시스템의 추진 방향과 주요 기능을 공개한다고 16일 밝혔다.

이 시스템은 선박이 반드시 통과하는 초크포인트(Choke Point)와 국제 정세, 해운시장 동향 등 다양한 정보를 AI로 분석해 공급망 위험 신호를 조기에 감지하는 것이 핵심이다. 정부와 기업이 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하는 것이 목표다.

이번 포럼에는 정부와 공공기관, 해운·항만·물류·금융기업, 대학·연구기관 관계자 등 공급망 전문가 100여 명이 참석한다. 해진공과 한국해양수산개발원(KMI)은 해상공급망 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)도 체결할 예정이다.

주제 발표에서는 조지성 한국해양수산개발원 박사가 ‘포스트 호르무즈, 해운·물류 공급망 대응 전략’을 주제로 중동 정세 변화가 글로벌 공급망에 미치는 영향을 발표한다. 이재혁 LS증권 연구원은 공급망 위기가 금융시장과 산업 전반에 미치는 영향을 진단한다.

이어지는 토론에서는 우수한 중앙대학교 교수를 좌장으로 HMM과 공공기관, 학계 전문가들이 글로벌 공급망 재편에 따른 해운·물류산업 대응 전략과 공급망 회복력 강화 방안을 논의한다. 민관 협력체계 구축과 해상공급망 모니터링 고도화 방안도 제시될 예정이다.

안병길 해진공 사장은 “글로벌 공급망 위험은 국가 경제와 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제”라며 “해상공급망 모니터링 체계를 지속해서 고도화하고 유관기관 및 산업계와 협력을 강화해 우리 기업의 공급망 대응 역량을 높이겠다”고 말했다.