2235억원 규모, 지난달 사업 마무리 LNG 저장탱크·기화송출설비 구축 완료 전 생애주기 토털 솔루션 제공, 글로벌 사업 확대

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 ‘울산 북항 액화가스 및 석유제품 터미널 3단계 건설공사’를 성공적으로 준공하고, 초기 운영 안정화 및 발주처 인수 인계 등 후속절차를 마무리했다고 16일 밝혔다.

울산 북항 액화가스 및 석유제품 터미널 3단계 건설공사는 한국석유공사와 SK가스가 공동으로 설립한 코리아에너지터미널㈜가 발주한 사업이다. 울산 북항에 21만5000킬로리터(㎘) 규모의 액화천연가스(LNG) 저장탱크 1기와 시간당 180톤 규모의 기화송출설비, 부대시설 등을 건설하는 프로젝트다.

대우건설은 SK에코엔지니어링과 공동으로 사업을 수행했으며 주간사로서 설계·조달·시공(EPC) 전반을 총괄했다. 계약금액은 약 2235억원(VAT 제외)이며, 공사기간은 2022년 7월부터 2026년 4월까지 총 45개월이다. 대우건설은 최종 준공증명서를 획득한 이후 후속 절차를 거쳐 6월 사업을 최종 마무리했다.

이번 사업은 선박으로 하역한 LNG를 저장탱크에 저장한 뒤 기체 상태로 기화해 발전소와 산업체 등에 공급하는 LNG 터미널을 구축하는 사업이다. 안정적인 천연가스 공급 기반을 확대하고 국내 에너지 인프라 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

이번 준공으로 대우건설은 국내 LNG 인프라 분야에서 축적해온 시공 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 대우건설은 국내에서 총 25기의 LNG 저장탱크 시공 실적을 보유하고 있다. 저장탱크, 기화송출설비, LNG 터미널은 물론 액화플랜트와 중앙가스처리시설(CPF) 분야까지 LNG 밸류체인 전반에 걸친 EPC 수행 역량을 확보하고 있다. 특히 울산 북항 LNG 1·2·3단계와 오일(OIL) 1단계 사업을 연속 수행하며 국내 대표 LNG 터미널 시공사로 자리매김했다.

이와 더불어 대우건설은 국내 건설사 최초로 LNG 액화플랜트 EPC 원청 경쟁력을 확보했다. 나이지리아 LNG 트레인(Train) 1·2·3·5·6·7호기 프로젝트, 모잠비크 LNG 사업 등을 수행하며 글로벌 LNG 시장에서도 입지를 공고히 하고 있다. 기존 전략시장은 물론 글로벌 LNG 시장에서도 신규 사업 기회를 지속 확대해 나갈 계획이다.

대우건설 관계자는 “울산 북항 LNG 터미널 3단계의 성공적인 준공은 대우건설의 축적된 LNG EPC 기술력과 안정적인 사업 수행 역량을 다시 한번 입증한 성과”라며 “풍부한 LNG 인프라 건설 경험을 바탕으로 국내는 물론 해외 LNG 터미널 및 에너지 인프라 시장에서도 수주 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 인도네시아 융복합 개발사업 등 부동산 사업 협력을 확대하는 등 해외 진출에 적극적으로 나서고 있다.