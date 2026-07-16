TBM·위험성평가 공유에 활용…소통 사각지대 해소

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 인공지능(AI) 기술 활용 범위를 현장 안전관리와 품질관리 영역으로 확대한다. 외국인 근로자와의 소통을 돕는 AI 동시 통번역 프로그램을 전 현장에 도입하고, 품질·하자 데이터를 실시간으로 활용할 수 있는 공유 시스템도 구축했다.

동부건설은 최근 현장 내 외국인 근로자와의 원활한 의사소통을 위해 AI 동시 통번역 프로그램을 전 현장에 도입했다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 외국인 근로자 증가에 따른 언어 소통 문제를 해소하고, 산업안전보건법 개정에 따른 위험성평가 근로자 참여 및 결과 공유 의무를 효과적으로 이행하기 위해 마련됐다.

AI 동시 통번역 프로그램은 한국어를 비롯한 다양한 언어를 실시간으로 번역한다. 작업 전 안전회의(TBM), 위험성평가 결과 공유, 신규 채용자 안전교육 등에 활용된다.

동부건설은 이를 통해 외국인 근로자가 작업별 위험요인과 안전수칙을 정확히 이해할 수 있어 현장 안전관리 수준이 높아질 것으로 보고 있다.

특히 혹서기 작업이 이어지는 여름철에는 온열질환 예방수칙과 작업 중 위험요인을 신속하게 전달할 수 있어 안전사고 예방에도 도움이 될 전망이다. 동부건설은 안전·보건관리자와 관리감독자를 중심으로 프로그램 사용법을 숙지하도록 하고, 협력업체 TBM 등 작업 전 소통 과정에서도 적극 활용할 계획이다.

품질관리 분야에서도 AI 기반 시스템을 도입했다. 동부건설은 하자 원인, 조치 방법, 예방 정보, 작업 기준 등을 전사적으로 공유하기 위한 품질·하자 공유 시스템을 열었다.

해당 시스템은 건축, 토목, 플랜트 사업부별 품질·하자 관련 자료를 열람하고 내려받을 수 있도록 구성됐다. AI 챗봇 어시스턴트 기능도 적용됐다.

임직원이 품질·하자 관련 질문을 입력하면 사업부별 등록 자료를 기반으로 AI가 관련 내용을 검색해 답변을 제공한다. 기존에는 품질 기준이나 하자 사례가 개별 문서와 현장 경험에 의존하는 경우가 많아 필요한 정보를 찾는 데 시간이 걸렸다지만 현장에서 필요한 품질 기준과 하자 사례, 조치 방안 등을 빠르게 확인할 수 있게 됐다.

동부건설 관계자는 “외국인 근로자와의 안전 소통을 강화하고 축적된 품질·하자 데이터를 현장에서 바로 활용할 수 있도록 AI 기반 업무 혁신을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.