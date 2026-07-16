녹산산단경영자협의회와 재난·안전사고 대응 업무협약 폭발·화재·풍수해 발생 때 안전물품·재난관리자원 상호 지원 입주기업 안전인프라 구축 비용에 기보 우대보증 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 한국산업단지공단, 녹산국가산업단지경영자협의회와 부산지역 산업단지의 재난 대응 체계를 구축하고 안전 취약기업에 금융지원을 제공한다.

기보는 지난 15일 부산 강서구 산단공 부산지역본부에서 산단공, 녹산국가산업단지경영자협의회와 ‘산업단지 재난·안전사고 대비 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약 대상은 부산 명지녹산국가산업단지와 인근 일반산업단지다. 세 기관은 산업단지에서 폭발과 화재, 풍수해 등 재난사고가 발생할 경우 필요한 안전물품과 재난관리자원을 신속하게 지원할 수 있도록 상호 동원 체계를 구축한다.

기보는 안전 관리 역량과 자금이 부족한 입주기업을 대상으로 안전인프라 구축에 필요한 자금을 우대보증 방식으로 지원할 예정이다. 산단공과 녹산국가산업단지경영자협의회는 산업단지 내 안전 취약기업을 발굴하고 재난 대응 및 안전문화 확산 활동에 협력한다.

세 기관은 이번 협약을 계기로 기업별 안전시설 구축을 지원하는 데 그치지 않고 산업단지 단위의 공동 대응 역량을 높이는 협력사업도 이어갈 방침이다.

구기회 기보 부울경지역본부장은 “산업현장의 안전은 근로자의 생명과 기업의 지속 가능한 성장을 위해 지켜야 할 최우선 가치”라며 “유관기관과의 협력을 확대해 산업단지 내 재난 대응 능력을 실질적으로 강화하겠다”고 말했다.