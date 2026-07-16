소상공인 59.8% “하반기 경기 악화”…매출·영업이익도 10명 중 6명 부정 전망 세탁소·미용실 72.7%·부동산중개소 70.0%·학원 68.0% “매출 더 줄 것” 정책 수요는 세제·에너지 비용 경감에 집중…소비쿠폰 요구는 20.2%

[헤럴드경제=홍석희 기자] 골목상권 소상공인 100곳 가운데 97곳이 올해 하반기 투자 계획을 세우지 않은 것으로 나타났다. 내수 부진과 비용 상승이 이어지면서 점포 개선이나 설비 교체보다 현금 확보와 사업 유지에 집중하는 ‘생존 모드’가 뚜렷해졌다는 분석이다.

중소기업중앙회는 골목상권 소상공인 505개사를 대상으로 실시한 ‘골목상권 소상공인 상반기 경기동향 및 하반기 경기전망 조사’ 결과를 16일 발표했다. 조사는 편의점과 슈퍼마켓, 일반음식점, 카페·베이커리, 학원, 세탁소·미용실 등 주요 10개 업종을 대상으로 지난달 30일부터 이달 6일까지 진행됐다.

조사 결과 올해 하반기 사업 운영과 관련해 투자 계획이 없다는 응답은 96.6%에 달했다. 투자 계획이 있다는 응답은 3.4%에 그쳤다.

투자를 계획한 사업자도 공격적인 사업 확장보다는 기존 점포 정비에 무게를 뒀다. 투자 예정 분야는 매장 리모델링 및 외관 개선이 47.1%로 가장 많았고 마케팅 및 판로 다변화 29.4%, 판매 품목 및 업종 전환 17.6%, 설비·장비 교체 5.9% 순이었다. 다만 투자 계획이 있다고 답한 사업자가 17명에 불과해 세부 비율 해석에는 주의가 필요하다.

소상공인들의 경기 인식도 여전히 부정적이었다. 지난해 하반기와 비교해 올해 상반기 사업 전반이 악화됐다는 응답은 63.6%였다. 올해 상반기보다 하반기 경기가 더 악화될 것이라는 응답도 59.8%로 집계됐다. 하반기 경기 호전을 예상한 응답은 8.3%에 그쳤다.

세부 항목에서도 부정 전망이 우세했다. 하반기 자금 사정이 악화될 것이라는 응답은 58.4%, 매출 감소 전망은 59.4%, 영업이익 감소 전망은 59.8%였다. 오프라인 매장 방문객 감소를 예상한 비율도 58.8%에 달했다.

업종별로는 생활밀착형 서비스업의 우려가 컸다. 하반기 매출이 악화될 것이라는 응답은 세탁소·미용실이 72.7%로 가장 높았고 부동산중개소 70.0%, 학원 68.0%, 호프·주점·포차 63.3%가 뒤를 이었다.

외식업 안에서도 업태별 온도 차가 나타났다. 호프·주점·포차의 매출 악화 전망은 63.3%, 일반음식점은 56.0%였지만 카페·베이커리는 41.2%로 조사 대상 업종 가운데 가장 낮았다.

하반기 경기를 부정적으로 보는 가장 큰 이유는 소비 여력 감소였다. 부정 전망 응답자의 60.9%는 고물가와 소득 불균형 등에 따른 실질소득 하락을 이유로 꼽았다. 원재료비와 임차료, 인건비 등 운영비용 상승이 23.5%로 뒤를 이었다.

실제 상반기 경영 애로사항으로는 내수 부진이 77.2%로 가장 많았다. 원재료비 및 물품 매입가 상승 55.2%, 전기·가스 등 에너지 비용 부담 30.9%, 인건비 상승 23.4%, 대출 원리금 상환 및 이자 부담 17.4% 순이었다.

업종별 비용 부담의 종류도 달랐다. 일반음식점의 88.0%, 호프·주점·포차의 89.8%, 카페·베이커리의 76.5%는 원재료비와 물품 매입가 상승을 주요 애로로 꼽았다. 숙박업은 전기·가스 등 에너지 비용 부담을 선택한 비율이 53.7%로 가장 높았다.

온라인 플랫폼 입점 여부에 따라서도 격차가 나타났다. 플랫폼 미입점 사업자는 입점 사업자보다 사업 전반과 자금 사정, 매출, 영업이익, 방문객 등 모든 부문에서 악화 또는 감소 응답률이 7%포인트 이상 높았다. 온라인 판로가 경기 침체의 충격을 일부 완화한 것으로 해석할 수 있는 대목이다.

김희중 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “현재 소상공인은 정책자금 확대보다 세제 혜택 확대나 에너지 비용 부담 경감에 대한 정책 수요가 더 높은 상황”이라며 “업종별 경영 환경과 특성을 반영한 맞춤형 정책을 추진해야 한다”고 말했다.