국군사관학교 창설방안 당정협의

“인구감소·미래전 대비 정예장교 양성”

안규백 국방부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘스마트강군 육성, 국군사관학교 창설방안 당정협의’에서 모두발언 하고 있다. 이상섭 기자
안규백 국방부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘스마트강군 육성, 국군사관학교 창설방안 당정협의’에서 모두발언 하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 16일 육·해·공군 사관학교를 통합한 국군사관학교 설치법 속도전에 나서겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 당정협의에서 “국군사관학교 설치법을 신속히 처리해 제도적 기반을 닦고 신규 교육시설 마련을 위한 예산도 적기에 지원하겠다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “현대전은 인공지능(AI)과 드론, 사이버전을 넘어 우주 영역까지 확장되고 있으며 군종간 전통적 경계는 완전히 허물어지고 있다”며 “지금은 다영역 작전을 유능하게 수행할 통합형 지휘관 육각형 인재 육성에 집중해야 할 때”라고 말했다.

이어 “안타깝게도 현재 육·해·공군 개별 사관학교 체계는 여러 현실적 한계 봉착해 있다. 각 군별 파편화된 기존 양성 시스템으로는 통합 전장을 아우를 군사 엘리트 육성에 구조적인 어려움이 있다”며 “유능한 통합 인재, 스마트 강군을 이끌 미래 국방 리더를 양성할 국군사관학교 창설은 더 이상 미룰 수 없는 과제”고 덧붙였다.

한정애 민주당 정책위의장은 “민주당과 정부는 국민에게 신뢰받는 스마트 첨단 강군 육성을 위해 2차 국방개혁을 추진 중”이라며 “이재명 정부가 추진 중인 전시작전권 회복 시기가 가시화함에 따라 우리 군 장교들이 합동성을 기반으로 한미 연합작전을 주도할 수 있는 교육환경 마련도 무엇보다 시급하다”고 말했다.

한 정책위의장은 “각 군 사관학교통합은 이미 오래전부터 시도됐던 미뤄진 개혁 과제”라며 “일각에서 주장하는 정치적 논리 운운이야말로 급변 국제질서 속에서 더 강하고 단단하게 우리 안보를 책임져야 할 군 미래 청사진 폄훼하는 정말 부끄러운 발언”이라고 지적했다.

이어 “당정은 더 이상 미룰 수 없는 국방개혁 완수를 위해 인구감소, 미래전 효율적 대비, 연합 및 합동작전 시행할 정예 장교 양성을 위한 구체적인 실현 방안을 마련하겠다”며 “당정 논의를 시작으로 법령 등 제도 정비와 더불어 2027년 예산 반영으로 스마트 첨단 강군 육성을 강력하게 뒷받침하겠다”고 했다.

안규백 국방부 장관은 “64년 만에 문민 장관으로서 우리가 개척해야 할 국방 개혁의 길이 순탄할 것이라고 생각한 적은 단 한 번도 없다. 그러나 불가능하다고 생각한 적도 없다”며 “좌고우면하지 않고 국방개혁 완수해 나가겠다”고 강조했다.


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