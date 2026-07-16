[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 광희가 전 소속사 선배 쥬얼리 서인영 앞에서 “성형도 쥬얼리가 번 돈으로 했다”고 고백해 웃음을 안겼다.

15일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘소속사 직속 후배 황광희가 폭로하는 서인영 역대급 인성’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 서인영과 광희는 과거 몸담았던 스타제국 사옥 앞에서 재회했다.

서인영은 건물을 둘러보며 “제가 10년 동안 몸담았던 곳”이라며 당시를 돌아봤다. 이어 “정아 언니가 벌어서 여기로 왔고 그다음에 내가 기둥에 돈을 좀 보탰다”고 말하자 광희는 “건물이 매입됐을 때는 이미 누나가 잘됐을 때였다”고 말했다.

이어 광희는 “건물 기둥이 한 9개는 되는데 정아 누나랑 누나가 4.5개씩 세운 셈이다. 우리는 그 돈으로 활동했고 그 돈으로 나 성형 다 했다”고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

광희는 서인영을 향한 존경심도 드러냈다. 그는 “스타제국에 들어온 이유도 누나 때문이었다. 예능감을 항상 인정하고 리스펙했다”고 말하자 서인영은 “나도 네 예능감은 인정한다”고 화답했다.

그러면서 광희는 “누나는 후배 아이돌이 들어와도 시기하는 게 없었다”고 했다.

이에 서인영은 “클럽 가기에 바빠서였다. 나는 여기 있는 것보다 끝나고 약속이 먼저였다”고 받아쳐 다시 한번 웃음을 자아냈다.