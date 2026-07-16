여수·순천·광양 등 허위 입원 근절 위한 공동선언

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 여수·순천·광양 지역 7개 요양병원과 함께 건전한 의료문화 조성을 위한 공동선언·페이백(환급) 근절 선포식을 여수엑스포컨벤션센터에서 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 선포식은 의료기관과 보험사가 협력해 페이백, 허위·과잉 입원, 부당한 환자 유인 행위 등을 예방하고 환자와 보호자가 신뢰할 수 있는 의료환경을 조성하기 위해 마련됐다. 최근 일부 요양병원의 암환자 대상 페이백 관행이 사회 문제로 떠오르면서 금융당국과 보건복지부가 합동 단속에 나선 상태다.

현송요양병원, 이안요양병원, 메디포레한방병원, 선암요양병원, 정원요양병원, 수요양병원, 탑요양병원은 현대해상과 함께 위법행위 근절을 위한 협력체계를 바탕으로 공동선언을 채택하고 자율준수 실천 의지를 다시 한번 확인했다.

이들은 공동선언문을 통해 ▷허위·과잉 입원과 형식적 입원 금지 ▷허위 진료기록 작성 금지 ▷본인부담금 면제·할인과 진료비 환급 등 페이백 행위 금지 ▷환자 소개·알선·유인 행위 근절 ▷교육·점검·정보 공유를 통한 자율준수 활동 강화 등을 함께 실천하기로 했다.

현대해상과 참여 병원들은 병원 내 안내자료를 비치하고 의료윤리와 자율준수 문화 확산을 위한 홍보를 강화할 예정이다. 정기적인 내부 교육과 자체 점검을 실시하는 등 불법·부당행위 예방활동을 지속하고, 필요시 관계 기관과 협력해 후속 조치를 이어갈 계획이다.

현대해상 관계자는 “앞으로도 의료기관의 자율준수 활동을 지원하고 환자와 보험소비자의 권익 보호를 위해 지속해서 협력해 나가겠다”고 말했다.