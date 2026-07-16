[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시가 ‘2026 제6회 대한민국 드론·도심항공교통(UAM) 박람회’에 참가해 드론배송 서비스를 홍보했다고 16일 밝혔다.

15일 시작된 박람회는 17일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다. 국토교통부와 인천광역시가 공동 주최한 이번 박람회는 드론과 도심항공교통(UAM) 분야의 최신 기술과 정책을 소개하는 국내 대표 전문 박람회다. 106개 기관·기업이 참가해 드론 산업의 미래 비전과 다양한 활용 사례를 선보였다.

도심 공원형 드론배송 서비스는 8월 1일부터 광교호수공원과 광교저수지 일원에서 운영을 시작한다.

시민과 관광객에게 생수·음료·간식 등 편의 물품을 배송하는 드론 서비스를 제공한다.

이번 박람회에서는 글로벌 드론산업과 도심항공교통(UAM) 정책을 주제로 한 콘퍼런스가 열리고, 드론 특별관‧공공서비스관‧해외 드론기술관 등 다양한 전시가 운영된다. 드론축구, 드론농구, 조종 시뮬레이션 등 체험 프로그램과 케이(K)-드론 페스티벌 등 부대행사도 함께 열린다.