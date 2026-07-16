관광공사·빅오션 장벽 없는 여행 진행 신체적 제약 없는 열린관광 가치 전파 홍보영상 제작 통해 열린관광 가치 확산

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사와 최초 청각장애인 아이돌 빅오션이 일상 속 ‘열린관광’의 가치를 실현하기 위해 무장애 여행을 개최했다.

한국관광공사는 15일부터 양일간 수원과 강릉 일대에서 열린관광 명예홍보대사 빅오션과 함께하는 무장애 여행프로그램을 진행하고 있다고 밝혔다. 이번 프로그램은 신체적 장벽 없이 누구나 여행을 즐길 수 있는 열린관광의 의미를 알리고, 관광취약계층의 여행 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

이번 여정에서 15일 수원에서는 수어로 일상 대화가 가능한 농인과 청인 등 20명이 참석한 수어걷기 여행이 진행됐다. 참가자들은 연무대에서 방화수류정까지 걸었으며, 국궁 체험과 도자기 핸드페인팅 체험을 했다. 화성행궁에서는 수어 도슨트가 동행해 청각장애인 참가자의 관람을 도왔다. 식당과 카페 등 이동 동선은 휠체어가 접근할 수 있는 배리어 프리(Barrier-Free) 장소로 구성했다.

이튿날인 16일에는 관광취약계층과 자원봉사단 등 36명이 강릉을 방문한다. 참가자들은 배리어 프리 해수욕장인 연곡해변과 솔향기 캠핑장에서 플로깅 활동을 한 후 강릉 아르떼뮤지엄을 관람한다. 저녁에는 해변에서 빅오션의 미니콘서트를 즐기며 일정을 마무리한다. 강릉무장애관광센터에서 이동 전 구간에 무장애 차량을 지원해 참가자들의 이동을 돕는다.

문지영 한국관광공사 열린관광콘텐츠팀장은 “이번 여행은 장애가 여행의 걸림돌이 되지 않는다는 점과 일상에서 누구나 여행을 즐길 수 있다는 것을 보여준 뜻깊은 기회”라며 “공사는 이번 여정을 담은 홍보영상으로 모두가 누리는 열린관광 홍보에 앞장서겠다”고 말했다.