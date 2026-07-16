208명 최종 선발…9월부터 20개월 현장교육 수료 우수자 임대형 스마트팜 입주 자격 부여

[헤럴드경제=김선국 기자] 미래 스마트농업을 이끌 청년 인재를 선발하는 스마트팜 청년창업 보육센터 교육생 모집에 731명이 지원하며 3.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 선발된 교육생 10명 중 6명 이상은 비농업계 전공자로 집계됐다.

농식품부는 스마트팜 청년창업 보육센터 제9기 교육생 208명을 최종 선발했다고 16일 밝혔다.

이번 모집은 지난 4월 30일부터 5월 29일까지 진행됐다. 지원자는 적격심사와 서류·면접심사를 거쳐 영농 의지와 창업 역량 등을 평가받아 최종 선발됐다.

선발된 교육생의 평균 연령은 31세다. 비농업계 전공자가 135명(64.9%)으로 농업계 전공자 73명(35.1%)보다 많았다. 농식품부는 스마트농업이 전공과 관계없이 청년들의 새로운 창업 분야로 자리 잡고 있음을 보여주는 결과라고 설명했다.

교육생들은 오는 8월 오리엔테이션을 거쳐 오는 9월부터 전북 김제, 전남 고흥, 경북 상주, 경남 밀양의 스마트팜 혁신밸리 청년창업 보육센터에서 20개월간 교육을 받는다.

교육은 스마트팜 환경제어와 데이터 기반 농장 관리, 작물 재배, 경영·유통 등을 중심으로 이론과 현장실습을 병행한다. 입문교육 2개월과 교육형 실습 6개월, 경영형 실습 12개월로 구성됐다.

교육 성적 우수자에게는 스마트팜 혁신밸리 내 임대형 스마트팜 입주 자격이 주어진다. 정책자금과 창업 컨설팅 등 후속 지원도 연계해 청년들의 창업과 영농 정착을 지원할 계획이다.

스마트팜 청년창업 보육센터는 2018년부터 운영 중이다. 올해까지 9기 1620명을 선발했으며, 이 가운데 1~7기 1034명이 교육을 수료해 스마트팜 창업 등 농업 분야에 진출했다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “스마트팜 청년창업 보육센터는 이론과 현장실습을 통해 스마트농업 전문역량을 체계적으로 키우는 교육과정”이라며 “현장 중심 교육을 지속해서 고도화해 미래 스마트농업을 이끌 전문인력을 양성하겠다”고 말했다.