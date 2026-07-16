음성 명령으로 출수 가능 LLM 기반 뉴스·날씨 정보 제공도

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 인공지능(AI) 기술을 적용한 냉동얼음정수기 신제품 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’를 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 음성 명령만으로 물과 얼음을 출수할 수 있다. 출수량과 물 온도 조절을 말로 할 수 있어 여러 번 버튼을 누를 필요가 없다. 손에 음식물이 묻거나 버튼을 누르기 어려운 어린이도 편리하게 사용할 수 있다는 게 회사 측의 설명이다.

AI 맞춤 출수 기능을 적용해 고객이 사용할 수록 편리해지는 특징도 있다. 제품 사용 후 4주간의 출수 데이터를 분석해 물 온도·출수량 기반 최대 3가지 맞춤 출수 옵션을 제안한다. 커피나 차, 라면, 분유 등 다양한 상황에 맞춰 적정 용량과 온도의 물이 나온다.

신제품은 주방에서 AI홈 허브 역할도 한다. 음성 명령을 통해 AI홈 플랫폼 LG 씽큐(ThinQ) 앱에 등록된 가전을 제어하고 LLM(거대언어모델) 기반으로 뉴스나 날씨 같은 정보도 제공한다.

신제품은 퓨리케어 정수기 시리즈의 장점인 위생 관리 기능을 그대로 유지했다. 올 퓨리 필터 시스템은 중금속 9종을 걸러주고 노로바이러스를 99.99% 제거한다. 제품에 적용된 고온 살균 기능은 내부 스테인리스 소재의 직수관을 주 1회 자동으로 살균한다.

LG전자는 퓨리케어 얼음정수기의 편의 기능도 강화했다. 컵 인지 센서를 적용해 출수구 아래 컵이나 용기가 없으면 물이나 얼음이 나오지 않도록 했다. 전면 디스플레이도 기존 4.3인치에서 6.8인치로 확대했다.

김재일 LG전자 HS사업본부 키친솔루션사업부장은 “주거 공간과 고객 라이프스타일에 최적화된 정수기 라인업을 확대하고, 인공지능으로 보다 편리한 고객 경험을 제공할 것”이라고 말했다.