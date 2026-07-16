서초구·서초문화원, 9~11월 지역 청년들의 소통과 교류 위한 문화예술 프로그램 ‘청년 문화 살롱’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)와 서초문화원(원장 구명숙)은 오는 9월부터 11월까지 문화예술을 매개로 지역 청년들의 소통과 교류를 지원하는 ‘청년 문화 살롱’을 운영한다고 밝혔다.

청년 문화 살롱은 바쁜 일상으로 새로운 교류의 기회가 부족한 청년들이 다양한 문화예술 프로그램을 함께 경험하며 서로를 이해하고 공감대를 넓힐 수 있도록 마련됐다. 만 25세부터 39세까지의 미혼 남녀를 대상으로 남녀 각 15명씩 총 30명을 모집하며, 서초구 거주자와 서초구 소재 직장 재직자를 우대해 지역 청년들의 참여 기회를 확대할 예정이다.

프로그램은 9월부터 11월까지 총 9회에 걸쳐 운영되며, 인문 철학 특강을 시작으로 양재천 야간 문화산책, 공연·전시 관람, 셀프·관계 리더십 특강, 댄스 클래스 등으로 구성된다.

참가를 희망하는 청년은 8월 14일까지 구글 설문지로 신청하거나 서초문화원 홈페이지 공지사항에 게시된 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다. 참가비는 3만 원이다. 자세한 사항은 서초문화원 홈페이지를 참고하거나 전화로 문의하면 된다.

구명숙 서초문화원 원장은 “문화예술은 사람과 사람을 자연스럽게 이어주는 힘이 있다”며 “청년들이 다양한 문화예술 활동을 함께 경험하며 일상을 나누는 따뜻한 관계로 나아가길 바란다”고 말했다.

전성수 서초구청장은 “청년들이 지역사회 안에서 다양한 사람들과 만나고 새로운 인연을 만들어갈 수 있는 기회가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 문화와 여가, 소통이 어우러진 다양한 청년정책을 통해 청년들이 지역에서 안정적으로 정착하고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.