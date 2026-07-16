중랑구 건축위원회 건축·경관심의 결과 조건부 의결 통과...다목적홀,전시공간,컨퍼런스홀(공공예식장) 갖춘 동북권 문화거점 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 상봉터미널 부지(상봉9구역) 내 복합 문화시설 조성사업이 중랑구 건축위원회 건축·경관 심의 결과 조건부 의결됨에 따라 본격적으로 사업이 추진된다.

시설에는 공공예식장을 비롯한 다양한 문화공간이 조성될 예정이며, 이와 함께 상봉9구역 도시정비형 재개발사업도 사업시행계획 변경 인가를 마치며 상봉권 개발에 속도를 내고 있다.

상봉9구역 복합문화시설 조성사업은 지난 6월 상봉재정비촉진계획 변경을 통해 확정된 사업으로, 내실 있는 문화시설 건립과 주변 도시경관과의 조화를 위해 중랑구 건축위원회 건축·경관심의에 상정됐으며, 13일 건축·경관심의에서 조건부 의결됐다.

이번 심의를 통과한 문화시설은 상봉9구역 기부채납 부지에 대지면적 1560㎡, 연면적 5592㎡, 지하 3층~지상 4층 규모로 건립될 예정이다.

시설에는 지역 주민들의 다양한 문화 수요를 충족할 수 있는 다목적홀과 전시공간, 컨퍼런스홀을 활용한 공공예식장 등이 조성된다. 특히 독창적인 외관 디자인을 적용해 주변 도시경관과 조화를 이루면서도 상징성을 갖춘 건축물로 조성될 예정으로, 완공 이후에는 중랑구를 대표하는 문화 랜드마크이자 서울 동북권의 문화거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

상봉9구역 도시정비형 재개발사업도 순조롭게 추진되고 있다. 중랑구는 지난 9일 사업시행계획(변경) 인가를 고시했으며, 이번 변경에는 판매시설 배치 효율화와 중앙광장의 열린공간 확대 등이 반영됐다. 이를 통해 입주민은 물론 지역 주민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 개방감 있는 공공공간을 조성하고 공간 활용성과 이용 편의성을 한층 높일 계획이다.

옛 상봉터미널 부지인 상봉9구역은 2029년 5월 준공을 목표로 지하 8층~지상 49층 규모의 주거·상업·문화 기능이 어우러지는 복합개발사업이 추진되고 있다. 복합문화시설 조성과 재개발사업이 함께 추진되면서 중랑구의 새로운 랜드마크이자 서울 동북권의 핵심 거점으로 거듭날 전망이다.

류경기 중랑구청장은 “상봉9구역은 문화와 주거, 상업이 어우러지는 중랑구의 새로운 중심축이 될 것”이라며 “공공예식장을 비롯한 복합문화시설과 재개발사업을 차질 없이 추진해 중랑구를 대표하는 문화 랜드마크이자 서울 동북권의 문화거점으로 조성하겠다”고 말했다.