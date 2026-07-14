초고성능 신형 ‘피제로’ 제품군 출품… 굿우드의 상징 힐클라임 코스 누빈다 300건 이상 신차용 타이어(OE) 인증 획득으로 글로벌 럭셔리 카 제조사의 신뢰 입증 친환경 ‘피제로 E’, 최첨단 ‘사이버 타이어’ 등 혁신 기술 앞세워 트렌드 선도

글로벌 타이어 명가 피렐리가 세계적인 자동차 축제 ‘굿우드 페스티벌 오브 스피드(Goodwood Festival of Speed)’에 참가해 자사의 초고성능 타이어 신형 ‘피제로(P Zero)’ 제품군을 선보인다.

세계 최고 수준의 고성능 차량이 집결하는 이번 행사에서 피렐리의 신형 피제로는 굿우드의 상징적인 힐클라임 코스를 주행하는 다양한 최신 모델에 장착되어 그 압도적인 성능을 과시할 예정이다.

■ 프리미엄 제조사가 선택한 기술력… OE 인증 300건 돌파

이번에 공개된 신형 피제로 제품군은 현재까지 300건 이상의 신차용 타이어(OE) 인증을 획득하며 글로벌 프리미엄 및 럭셔리 자동차 제조사들의 두터운 신뢰를 입증했다. 이는 극한의 주행 성능과 운전의 즐거움은 물론, 최고 수준의 안전성까지 완벽하게 충족하는 피렐리의 기술력이 빚어낸 성과다.

지난 2023년부터 대대적인 리뉴얼을 거친 신세대 피제로는 이번 굿우드 행사를 기점으로 향후 출시될 다양한 신차의 순정 타이어(OE)로 채택되며 그 적용 범위를 본격적으로 확대해 나갈 전망이다.

■ 페라리부터 전기차까지, 초고성능 차량 완벽 지원하는 맞춤형 라인업

올해 행사에서 가장 이목을 끄는 모델 중 하나인 신형 ‘페라리 루체(Ferrari Luce)’에는 피렐리가 전용으로 개발한 ‘피제로 E(P Zero E)’가 장착된다. 24인치 초대구경으로 제작된 이 타이어는 55% 이상의 바이오 기반 및 재활용 소재를 적용해 친환경성을 확보하면서도, 고성능 구현과 회전저항 감소를 통한 효율성 향상을 동시에 이뤄냈다.

피제로 제품군 중 가장 뛰어난 스포츠 성능을 자랑하는 ‘피제로 트로페오 RS(P Zero Trofeo RS)’는 벤틀리 슈퍼스포츠, 맨타이 키트(Manthey Kit)를 적용한 포르쉐 타이칸 터보 GT, M 퍼포먼스 트랙 키트를 장착한 BMW M2 등 트랙 지향형 고성능 모델의 발이 된다.

최첨단 기술력도 눈길을 끈다. 피렐리의 세미 슬릭 타이어를 장착한 파가니 유토피아 로드스터에는 업계 최초로 타이어와 차량 전자 시스템이 통합 센서를 통해 직접 데이터를 주고받는 ‘사이버 타이어(Cyber Tyre)’ 기술이 적용됐다. 또한, 럭셔리 프리미엄 전기차인 롤스로이스 스펙터와 재규어 타입 01에는 전기차 및 플러그인 하이브리드 전용으로 개발된 최대 23인치 규격의 ‘피제로 일렉트(P Zero Elect)’가 장착되었다.

■ 이색 기록과 모터스포츠 헤리티지

이번 행사에서는 피제로 트로페오 RS를 장착한 메가카 ‘코닉세그 사데어스 스피어’와 이를 정교하게 재현한 레고 테크닉 모델도 등장한다. 특히, 해당 레고 차량은 굿우드 힐클라임 코스에서 시속 111km를 돌파하며, 주행 가능한 레고 자동차 중 최고 속도 기록을 경신하는 이색적인 성과를 남겼다.

피제로 제품군의 모든 타이어는 피렐리가 오랜 기간 모터스포츠를 통해 축적해 온 기술력의 결정체다. 피렐리는 매년 350개 이상의 모터스포츠 대회에 참가하며 가상 개발 프로세스를 비롯한 혁신 기술을 일반 도로용 타이어에 적극 반영하고 있다. 세계 최고 권위의 포뮬러 1(F1) 공식 공급 타이어에 ‘피제로’ 브랜드가 사용되는 것 역시 이러한 피렐리의 자부심과 모터스포츠 역사를 방증한다.