[헤럴드경제=이명수 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수는 미국과 이란 간의 무력 충돌이 이어지는 가운데 하락 출발했다.

연합뉴스에 따르면, 13일(현지시간) 오전 9시 37분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 96.85포인트(0.18%) 상승한 52,733.86을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 14.94포인트(0.20%) 내린 7,560.45, 나스닥 종합지수는 전장보다 187.18포인트(0.71%) 하락한 26,094.43을 가리켰다.

미국과 이란 간의 무력 충돌이 재개되면서 투자심리가 위축됐다.

이란 국영 TV에 따르면 호르무즈 해협의 관문인 이란 남부 최대 항구도시 반다르아바스 서부 외곽을 비롯해 게슘, 자스크 뿐 아니라 이란 남부 부셰르주, 남서부 후제스탄주 여러 지역을 공격했다.

이란은 미군 기지가 있는 주변 걸프국을 향해 대대적인 보복에 나섰다.

또 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 이날 성명에서 미국과 이란이 체결한 양해각서(MOU) 5조를 거론하며 “호르무즈 해협은 계속 폐쇄된 상태”라고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “우리는 그곳(호르무즈 해협)을 지킬 것이고, 지키는 대가를 받을 것”이라고 언급하며 “많은 돈을 받을 것”이라고 강조했다.

다만 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 중재국이 최근 며칠 동안을 포함해 이란과 미국 사이의 중재 노력을 계속하고 있다고 언급해 외교적 해결 가능성도 열어둔 점은 증시 하단을 제한했다.

반도체 주는 대체로 약세를 보였다.

SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)는 지난주 성공적으로 나스닥에 상장했으나 이날은 8.10% 밀렸다.

마이크론테크놀러지는 6.79% 내렸고 샌디스크와 시게이트 테크놀로지도 각각 9.28%, 6.01% 하락했다.

리조네이트 웰스 파트너스의 알렉스 줄리아노 최고투자책임자(CIO)는 “고조되는 미국과 이란 간의 분쟁은 주식시장의 광범위한 상승세가 유지될 수 있는지를 시험하고 있다”면서 “시장은 기업 실적 강세라는 긍정적 요소와 지정학적 위험이라는 부정적 요소 사이에서 균형을 맞춰야 할 것”이라고 말했다.

이어 “다만 미국 주식 공모에 대한 수요가 예상보다 더 강했다는 점은 메모리 반도체 랠리가 정점을 찍은 것이 아니라 잠깐의 숨 고르기일 수 있다는 점을 시사한다”고 설명했다.

업종별로 살펴보면 에너지, 기초 소비재 등은 강세를, 기술, 산업재 등은 약세를 나타냈다.

소프트웨어 업체 CCC인텔리전트 솔루션스는 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 이 회사의 대규모 지분을 확보했다고 보도하면서 주가가 4.22% 올랐다.

데커스 아웃도어 그룹은 제프리스가 투자 의견을 매수로 상향 조정하면서 주가가 3.88% 올랐다. 제프리스는 데커스 아웃도어 주가가 스포츠웨어 브랜드 호카의 제품 혁신 덕분에 추가 상승 여력이 있다고 설명했다.

미국과 이란의 무력 충돌로 유가가 상승하면서 에너지 주는 강세를 보였다. 발레로 에너지는 3.90% 올랐고 APA 코퍼레이션도 3.56% 상승했다.

유럽증시도 혼조세를 보였다.

유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.01% 내린 6,269.13에 거래 중이다. 독일 DAX지수와 프랑스 CAC40 지수는 각각 0.06%, 0.03% 상승했다. 영국 FTSE100 지수는 0.18% 내렸다.

국제 유가는 상승세를 나타냈다.

같은 시각 근월물인 2026년 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 3.19% 오른 배럴당 73.69달러를 기록 중이다.