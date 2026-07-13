[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 동해상에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 해군 호위함 승조원의 실종 당일 이재명 대통령이 골프를 쳤다는 의혹을 제기하며 “관련 기록을 모두 공개하라”고 공세를 폈습니다.

장동혁 대표는 13일 페이스북에 “해군 장병이 차가운 동해 바다에서 숨을 거둘 때, 대통령이 한가롭게 골프를 치고 있었다는 의혹이 제기됐다. 유가족의 심정이 얼마나 참담하겠는가”라고 적었습니다.

장 대표는 “의혹은 매우 구체적이다. 장병 실종이 확인된 것은 12일 오전 이른 시각이다. (대통령이) 골프를 치기 시작했다는 시각은 12일 오전 11시경”이라며 “경호원을 비롯한 다수가 대통령 일행을 목격했다고 한다”고 주장했습니다.

그러면서 “정말로 그랬다면 더 이상 이재명을 대한민국의 국군 통수권자로 인정할 수 없다. 장병 실종 이후 보고기록과 태릉CC 출입 기록, CCTV 등 관련 자료 일체를 분 단위로 정확하게 공개하라”고 촉구했습니다.

나경원 의원도 페이스북에 “제보된 의혹이 사실이라면, 보수정권에서는 민주당이 국정조사, 특검 수사, 탄핵소추까지 일사천리로 추진할 만한 중대한 안보 해이 사안”이라며 “이 대통령은 골프 제보의 진위를 국민 앞에 직접 소명해야 한다”고 강조했습니다.