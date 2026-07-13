[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성시는 13일 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘중부권 광역급행철도(JTX) 추진 촉구를 위한 국회 토론회’에 참석해 관련 지자체·국회와의 공동 협력 의지를 밝혔다.

이번 행사는 중부권 광역급행철도의 원활한 추진을 촉구하기 위해 마련됐다.지역 국회의원과 화성특례시, 광주시, 안성시, 진천군, 청주시, 용인시 등 7개 지자체 관계자, 국토교통부와 기획재정부, 학계·연구기관·언론·시민단체 관계자 등 약 400명이 참석했다.

정명근 화성특례시장은 “중부권 광역급행철도 사업은 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 이후 추진이 다소 지연됐지만, 이번 잠실과 청주를 잇는 광역급행철도 사업으로 다시 추진 동력을 확보한 만큼 조속히 추진되길 기대한다”고 했다.

이어 “동탄역을 연결하는 지선이 함께 추진되는 만큼 화성시도 사업의 필요성에 깊이 공감하며 적극 지지한다”며 “사업 추진을 위해 힘써주신 국회의원과 관계기관에 감사드리며, 앞으로도 관련 지자체와 긴밀히 협력해 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 함께 힘을 모으겠다”고 밝혔다.

화성시는 중부권 광역급행철도가 단순한 교통 인프라 확충을 넘어, 수도권과 중부 내륙을 연결하는 광역 교통축으로서 지역 간 연계성과 접근성을 크게 높일 것으로 기대하고 있다.