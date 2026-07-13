미국·태국 이어 브라질산 신선란 도입 AI 수급 불안 대비…13일부터 통관

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 브라질산 신선란을 국내에 처음 들여온다. 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파에 따른 계란 수급 불안에 대비해 미국과 태국에 이어 수입선을 추가 확보한 것이다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 브라질산 신선란이 국내 검역과 식품검사를 모두 통과해 13일부터 통관된다고 밝혔다.

브라질산 신선란이 국내에 수입되는 것은 이번이 처음이다. 정부는 계란 수급 안정과 공급망 다변화를 위해 기존 미국 중심 수입 구조에서 벗어나 새로운 수입선을 발굴해 왔다.

이번에 도입되는 계란은 브라질 농축산부(MAPA)가 인증한 백색란 A등급 ‘Extra L’ 규격으로, 국내에서 가장 많이 소비되는 XL(특란) 수준의 크기다.

정부는 브라질과 검역 협상을 마치고 수입위생요건을 마련하는 한편 해외 작업장을 등록했다. aT는 브라질 상파울루지사를 통해 현지 생산량과 가격, 물류 여건 등을 조사해 국내 수입업체를 지원했다.

한국농촌경제연구원(KREI)은 하루 평균 계란 생산량이 이달 4900만개에서 8월 4952만개, 9월 5000만개로 점차 회복될 것으로 전망했다. 정부는 국내 생산이 회복되는 동안 수입선을 다변화해 공급 불안을 최소화한다는 계획이다.

농식품부와 aT는 앞으로도 북미와 중남미, 동남아 등으로 신선란 수입선을 확대해 AI 발생 등으로 산란계 생산이 감소할 경우에도 안정적으로 물량을 확보할 방침이다.

이재욱 aT 수급이사는 “신규 수입국을 지속해서 발굴해 안정적인 계란 공급체계를 구축하겠다”며 “신선란 수입은 국내 양계농가와 계란 수급 상황을 종합적으로 고려해 균형 있게 추진하겠다”고 말했다.