매각 사업 관련 지분 양도거래 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 기능소재 및 이미지 소재 사업 매각의 우선협상대상자인 IMM PE와 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 MOU 체결에 따라 코오롱인더스트리는 스페셜티 사업본부 산하의 오버코트(OC), OLED 봉지재 및 드라이필름(DFR) 사업 및 관련 지분의 양도거래를 추진한다. IMM PE에 우선협상권을 부여하며 본계약 체결 전 기본적인 사항을 논의한다는 계획이다.

OC는 디스플레이 패널 내 컬러필터 표면의 평탄화를 통해 액정 구동 및 패널의 신뢰성을 향상시키는 소재이다. OLED 봉지재는 OLED 패널 발광층을 산소와 수분으로부터 보호하는 역할을 한다. DFR은 감광성 필름으로 PCB 전기회로 형성에 사용되는 재료다.

이번 양도 거래는 사업 효율화 일환으로 이뤄졌다. 코오롱인더스트리는 양도 거래 대금을 재무구조 개선, 신사업 투자 등에 활용할 계획이다. 특히 AI 반도체 핵심 소재로 주목받고 있는 mPPO 역량 키우기에 속도를 낼 것으로 예상된다.

코오롱인더스트리 관계자는 “이번 사업 양도 계약은 코오롱인더스트리의 핵심 역량에 집중한다는 장기 발전 계획에 따른 것”이라며 “앞으로도 mPPO, CPI 등 회사의 고부가 주력 사업을 육성함과 동시에 신성장 동력 발굴을 위한 노력도 멈추지 않을 것”이라 말했다.