[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란이 호르무즈 해협을 자유 통항을 둘러싸고 다시 공방을 벌이면서, 13일 국제 유가가 4%대나 급등했다.

블룸버그에 따르면 이날 오후 1시46분(한국시간) 기준 9월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 4.26%(3.24달러) 오른 배럴당 79.25달러에 거래됐다. 브렌트유는 지난 10일 배럴당 76.01달러에 거래됐으나, 사흘만에 3달러 넘게 올라갔다. 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일보다 4.34%(3.10달러) 급등한 74.51달러로 나왔다.

미국과 이란이 종전 협상을 본격적으로 시작하면서 며칠 하락세를 탔던 유가는 지난주 이란이 호르무즈 해협을 통과하려던 선박을 공격하고, 미국은 이에 이란의 표적 수십곳을 공습하는 등 긴장이 고조되면서 다시 급등하기 시작했다.

국제 금값은 하락했다. 현물 금은 이날 온스당 4056.47달러로 1.54% 내렸다. 은은 2.78% 하락한 58.20달러를 기록했다.

달러화는 다시 가치가 올라가면서 ‘강달러’ 기조를 더욱 공고히 했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 101.10으로 0.14% 올라 지난달 24일 기록한 1년래 최고치(101.80)에 매우 가까워졌다.

긴장이 높아지고 있는 중동 상황은 이날 증시를 일제히 끌어내렸다. 일본 닛케이225 지수는 이날 오후 1시45분 기준 전 거래일 보다 2.34% 내린 6만6952.59에 거래됐다. 상하이·선전증권거래소 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수도 1.97% 떨어진 상태다.

다우존스·S&P 500·나스닥100 등의 미니 선물도 각각 0.4∼1.4% 내림세를 보이며 뉴욕 증시의 하락 출발을 예상된다.