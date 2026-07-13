“2032년까지 연매출 1조”…초코파이 4라인 가동 눈앞

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데웰푸드는 건과·빙과 사업 통합 1주년을 맞은 인도 법인 ‘롯데 인디아’가 상반기(1~6월) 매출이 전년 동기 대비 약 28% 성장했다고 13일 밝혔다.

사업 부문별로는 빙과 부문이 전년 동기 대비 29% 성장하며 실적을 견인했다. 지난해 2월 가동을 시작한 ‘마하라슈트라 푸네 빙과 신공장’을 통해 공급을 확대한 결과다. 돼지바(현지명 크런치), 수박바, 죠스바(현지명 샤크) 등 롯데 브랜드 빙과 도입을 넓혔다.

건과 부문 매출도 같은 기간 26% 늘었다. 골목상권(TT·Traditional Trade) 채널을 확대한 전략이 주효했다.

롯데웰푸드는 하리아나주 로탁 공장에서 롯데 초코파이 4라인 가동을 앞두고 있다. 롯데 인디아는 건과와 빙과 각 3개씩 총 6개 공장을 운영 중이다. 2032년까지 연매출 1조원을 목표로 하고 있다.

롯데웰푸드 관계자는 “통합법인 출범 1주년을 계기로 인도 시장에서 생산 효율성과 유통 경쟁력이 강화됐다”며 “양사의 강점을 결합한 인프라 시너지를 극대화해 인도 최고의 종합 식품 기업으로 도약하겠다”고 말했다.