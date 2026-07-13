보험개발원 원추위 단수 후보 추천 금융위 금융소비자국장 등 역임

[헤럴드경제= 박성준 기자] 차기보험개발원장에 유재훈 전 금융위원회 국장이 내정됐다.

13일 보험업계에 따르면 보험개발원 원장후보추천위원회(원추위)는 이날 차기 원장 후보에 유 전 국장을 단수 후보로 추천했다.

앞서 지난달 25일 차기 보험개발원 원장 후보 공모에 유 전 국장을 비롯해 박상욱·설인배 전 금융감독원 부원장보, 신현준 전 신용정보원장, 안철경 전 보험연구원장 등이 이름을 올린 바 있다. 원추위는 지난주 유 전 국장과 신현준 전 원장, 안철경 전 원장 3인을 최종 후보군(숏리스트)로 압축해, 이날 최종 면접을 거쳐 유 전 원장을 최종 후보로 선정했다.

유 내정자는 1968년생으로 서울 성남고와 성균관대학교 경제학과를 졸업하고, 행정고시 39회로 공직에 입문했다. 그는 금융위 기업구조개선과장과 자본시장조사단장, 기획조정관, 금융소비자국장 등을 역임했고, 금융정보분석원에서 기획행정실장도 지냈다. 금융 정책을 비롯해 자본시장, 금융소비자보호 업무 등을 두루 경험한 관료 출신이라는 평가다.

유 내정자는 향후 공직자 재취업 심사를 거칠 예정이다. 보험개발원은 심사 결과에 따라 총회를 거쳐 유 내정자의 선임 여부를 확정하게 된다.

한편, 보험개발원장은 보험업법에 근거해 ▷보험요율 산출 ▷통계 관리 ▷상품개발 지원 등 보험산업의 공동 인프라를 총괄·관장하는 직책이다.