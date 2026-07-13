[헤럴드경제=도현정 기자] 최근 두 차례 한국을 방문하면서 일본은 들르지 않아 ‘패싱’ 논란을 불러일으켰던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오는 15일 일본을 찾는다.

13일 엔비디아 지포스 재팬의 엑스(X·옛 트위터) 계정에는 황 CEO가 오는 15일 도쿄 아키하바라에서 열리는 행사에 참석해, 자사의 초고성능 인공지능(AI) 제품 ‘RTX 스파크’를 소개할 것이라고 밝혔다.

해당 행사는 엔비디아와 일본 게임 회사 세가(SEGA)가 파트너십을 맺은 지 30주년임을 기념하는 것이다. 이 행사에는 사토미 하루노리 세가 CEO와 이리마지리 쇼이치로 전 사장, ‘버추어 파이터’의 개발자 스즈키 유 등이 참석하는 것으로 전해졌다.

황 CEO는 지난 5월 미국 카네기멜런대 졸업식 연설에서 창업 초기인 1990년대 중반 파산 위기까지 겪었을 때 세가로부터 500만달러(약 75억3000만원) 규모의 투자를 유치해 위기를 벗어났다고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 당시 세가로부터 은혜를 입었다며 감사의 뜻을 전가기도 했다.

이 자리에서 황 CEO가 소개할 ‘RTX 스파크’는 강력한 AI 연산과 고성능 그래픽 기능을 결합한 차세대 PC용 AI 칩이다. AI 모델·서비스 개발과 게이밍에 특화된 성능을 제공한다는 평을 받고 있다.

황 CEO는 지난해 10월과 지난달 한국을 찾아 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 반도체 업계 및 정부 최고위 인사들과 만나 화제를 모았다. 당시 황 CEO가 다녀간 치킨집이나 홍대 거리가 관광 명소가 될 정도였다.

황 CEO가 지난달 홍대에서 삼겹살 회동까지 하자, 니혼게이자이신문(닛케이) 등 일본 언론은 황 CEO가 대만, 한국 등 주요 메모리 주요 생산국을 찾으면서 일본은 빼놓고 있다는 점을 지적했다. 당시 일본 언론에서는 엔비디아가 관심을 가질만큼 매력있는 기업이 일본에 없다는 것이라는 ‘자성론’부터 현재 AI 발전의 가장 중요한 기업으로 꼽히는 엔비디아와의 협력에서 일본이 소외되는 것 아니냐는 우려까지 나온 바 있다.