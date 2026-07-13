유가증권 직접 인수·매매·판매 길 열려 IPO 주관·공모주 청약 등 사업 확장 발판

[헤럴드경제=김지윤 기자] 카카오페이증권은 투자매매업(증권) 인가를 취득했다고 13일 밝혔다.

금융당국은 이달 1일 카카오페이증권의 금융투자업 업무 단위 추가등록(1-1-1 투자매매업·증권) 신청을 의결했다. 이로써 카카오페이증권은 유가증권을 중개하는 데 그치지 않고 직접 인수·매매·판매까지 아우르는 권한을 갖추게 됐다.

이번 인가는 카카오페이증권이 강점을 지닌 리테일과 투자금융(IB) 사업을 잇는 전환점이 될 전망이다. 그동안 위탁매매(브로커리지)를 중심으로 리테일 사용자 기반을 축적해 온 데 더해, 자기자본을 활용한 상품 인수·공급까지 가능해지면서 두 사업 영역이 맞물리는 구조가 마련됐다.

가장 먼저 기대되는 분야는 기업공개(IPO) 주관·인수 사업이다. 인수 업무가 가능해져 공모주 청약 서비스의 법적 토대가 갖춰졌으며, 회사는 이를 신규 사용자 유입과 함께 IB·리테일을 연결하는 핵심 고리로 보고 있다.

리테일 채권 매매와 국내외 소수점 거래 등 사용자 대상 상품 라인업도 넓어진다. 여기에 세일즈앤트레이딩(S&T) 사업 확장, 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 참여, 채권 운용 다변화 등 자기자본을 활용한 수익원도 다각화할 수 있게 됐다.

신호철 카카오페이증권 대표는 “이번 투자매매업 인가로 중개를 넘어 상품을 직접 인수·공급하는 종합증권사로 도약할 발판을 마련했다”며 “카카오페이증권만의 차별화된 시너지를 만들어 가겠다”고 말했다.

카카오페이증권의 예탁자산은 지난 5월 말 기준 20조원을 넘어서는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 4월17일 15조원을 넘어선 지 단 29영업일 만의 성과다. 국내주식과 해외주식, 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA), 펀드, 예수금이 고르게 확대되며 만들어낸 결과다.