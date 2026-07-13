[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도경제과학진흥원은 13일부터 ‘2026 SW미래채움×AI·SW중심대학 연합 경진대회’ 참가자를 모집한다.

이번 대회는 학생들이 실생활과 지역사회 문제를 발굴하고 AI·SW 기술을 활용해 해결방안을 기획·구현하는 프로젝트형 경진대회다.

도내 AI·SW중심대학 7개교가 참여하는 이번 대회는 고교와 대학이 연계한 AI·SW 인재양성 모델을 구축하고 지역 디지털 인재 생태계를 확대하기 위해 마련됐다.

참여 대학은 가천대, 경희대, 성균관대, 신한대, 아주대, 한양대 등 7개교다.

각 대학은 전문 교육환경과 대학생 멘토링을 제공하고, 학생들은 대학의 교육 인프라를 활용해 프로젝트를 수행한다.

참가 대상은 경기도 내 고등학생으로 3명 내외의 팀을 구성해 신청할 수 있다.

현창하 미래신산업부문 이사는 “이번 경진대회가 학생들의 AI·SW 역량을 높이고 미래 산업을 이끌 핵심 인재로 성장하는 계기가 되길 기대한다.”고 했다.