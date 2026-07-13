- 한국 최초 의장국 개최 기념주화, 20일~22일까지 총 1400장 한정 수량 판매

[헤럴드경제= 이권형기자] 제 48차 유네스코 세계유산위원회를 기념하는 주화를 현장에서 구매할 수 있는 기회가 열린다.

한국조폐공사는 온라인 예약 접수를 놓친 국내외 방문객 및 수집가들을 위해 현장에서 직접 실물을 보고 기념주화를 구매할 수 있는 특별한 기회를 마련했다고 13일 밝혔다.

오는 20일~22일까지 부산 벡스코에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 총회에서 3일간 진행되는 현장 판매는 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 내 휴게존에서 진행한다. 판매 공간에는 화폐굿즈 등 조폐공사의 다양한 인기 제품을 함께 전시해 총회를 찾는 국내외 방문객에게 K-화폐문화를 적극적으로 홍보할 예정이다.

이번 기념주화는 우리나라가 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음으로 의장국 자격으로 개최하는 총회를 기념키 위해 기획했다.

현장판매 주화는 은화(순도 99.9% 순은(Ag), 지름 32mm, 중량 14g, 액면금액 7만원), 백동화(구리 75%·니켈 25%, 지름 40mm, 중량 26g, 액면금액 3만원), 2종 세트 등 총 1400장이다.

성창훈 사장은 “국제 행사 현장에서 기념주화를 직접 선보이며 고객과의 접점을 넓히고 기념주화의 새로운 판로를 개척하는 좋은 기회가 되기를 기대한다”며“제48차 유네스코 세계유산위원회 총회와 기념주화에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.