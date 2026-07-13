연희1구역 재개발 공사장 및 홍제천 일대 집중 점검...구민 생명과 재산 보호 위해 선제적 재난 대응 체계 가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 박운기)는 본격적인 우기를 앞두고 기습 폭우로 인한 재난 위험을 사전 차단하기 위해 10일 관내 주요 재난 취약지역에 대한 현장 점검을 했다고 밝혔다.

여름철 집중호우와 태풍 발생 시 침수 위험이 큰 곳을 직접 살피고 안전조치 현황을 파악해 위험 요인에 선제 대응하기 위해 추진했다.

이날 연희1구역 재개발 공사 현장을 찾은 박운기 구청장은 호우 때 공사장 주변으로 토사가 유출되는 것을 예방하고 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 현장 관리에 철저를 기할 것을 관련 부서에 지시했다.

이어 홍제천 일대 하천 진출입 차단기와 방송 스피커, 감시 CCTV 등 ‘하천 재난 대응 시스템’ 가동 상태를 직접 확인하고 비상시 작동 여부를 면밀히 점검했다.

박 구청장은 “철저한 사전 점검과 선제 예방만이 국지성 호우로 인한 인명 피해를 막는 최선의 대책”이라며 “재난취약지역에 대한 예찰 활동 강화와 24시간 촘촘한 재난 대비로 주민 안전을 지키는 데 만전을 기하겠다”고 말했다.