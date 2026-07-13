10일 말레이시아 켈라탄주정부 대표단 접견… 제12대 의회 첫 방문단 ‘서울형 RISE’ 인재양성 체계, AI‧바이오 등 첨단산업 청년취업 연계 정책 소개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울특별시의회 임만균 의장은 7월 10일 오후 2시 30분 의장접견실에서 말레이시아 켈란탄주정부의 다토 모하메드 파즐리(Dato’ Dr Mohammed Fadzli) 부주총리를 비롯한 공식 대표단을 접견하고 환담을 나눴다.

이번 면담은 이달 제12대 서울시의회 출범 이후 처음으로 맞이한 해외 대표단 공식 접견으로, 지방의회 차원에서 아세안(ASEAN) 주요 국가인 말레이시아와의 우호 관계를 다지기 위해 마련됐다.

임 의장은 대표단에 환영의 뜻을 전하며, “최근 양국 정상회담 등으로 활발해진 한-말레이시아 외교 협력의 기조가 지방정부와 의회 차원의 교류 확대로 계속 이어져 나가길 바란다”라고 말했다.

이날 환담에서는 대표단의 주요 관심사인 기술직업교육 정책과 관련해 서울시가 추진 중인 ‘서울형 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’ 인재 양성 시스템과 AIㆍ바이오 등 첨단산업 분야의 청년 취업 연계 정책 등이 소개됐다.

임 의장은 “교육이야말로 미래를 위한 가장 가치 있는 투자”라며, “곧 시작될 켈란탄주 장학생들의 한국 유학 생활도 성공적으로 이뤄져 도시 간 교육 분야 교류에 좋은 밑거름이 되길 바란다”라고 전했다.

이에 파즐리 부주총리는 “그동안 말레이시아는 한국에 국비 유학생을 보내왔는데 올해 처음으로 켈란탄주 장학생 10명을 선발, 오는 9월부터 유학 생활이 시작된다”며 “학생들이 한국의 우수한 기술과 정책을 습득해 서울과 켈란탄주의 가교가 되어 주길 희망한다”고 화답했다.

임 의장은 “이번 켈란탄주 대표단 접견을 시작으로 제12대 서울시의회는 서울의 우수한 정책을 세계에 더 널리 알리고 도시 간 상생 발전을 이끄는 다각적인 의원 외교 활동을 지속해서 전개해 나갈 것”이라고 강조했다.