15만명 참가, 국가대표 500여명 배출

교보생명은 충북 제천실내체육관에서 9일 ‘제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회’(사진) 개막식을 열고 한 달간의 열전에 돌입했다고 13일 밝혔다.

1985년 시작돼 올해로 42회째를 맞은 이 대회는 민간이 개최하는 국내 유일의 유소년 전국종합체육대회다. 지금까지 15만5000여명의 학생 선수가 거쳤으며, 이 가운데 500여명이 국가대표로 성장했다. 실제로 수영의 박태환, 유도의 최민호, 체조의 양학선, 탁구의 유승민·신유빈, 빙상의 이상화 등 이 대회를 거쳐 많은 선수가 국가대표로 성장했다.

올해는 전국 초등학생 선수 5000여명이 ▷체조 ▷육상 ▷유도 ▷테니스 ▷빙상 ▷탁구 ▷수영 등 7개 기초종목에서 기량을 겨룬다.

개막식에는 남승구 대한체조협회 수석 부회장과 여홍철 전무, 이상천 제천시장 등 800여명이 참석했다. 특히 여서정 선수 등 체조 국가대표팀 20여명이 현장을 찾아 사인회를 열고, 후배 선수들에게 스포츠맨십의 가치를 전했다.

고(故) 신용호 교보생명 창립자는 “어릴 때부터 건강한 체력을 길러야 인격과 지식도 마음껏 키울 수 있다”는 신념으로 이 대회를 열었다. 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 “체육 꿈나무들이 페어플레이 정신을 실천하며 올바른 스포츠정신을 사회에 널리 확산시키는 진정한 리더가 되기를 기대한다”고 말했다.

교보생명은 대회 개최와 함께 ‘교보 체육꿈나무 육성 장학사업’도 운영 중이다. 인성과 재능을 갖춘 유망주에게 중·고등학교 6년 동안 장학금을 지원한다. 박성준 기자