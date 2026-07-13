전국적으로 폭염특보가 발효중인 13일 오전 서울 종로구 북악산에서 열화상 카메라로 바라본 도심 일대가 열기로 인해 붉은색을 띄고 있다. 기상청에 따르면 이날 낮 기온은 30∼37도까지 오를 것으로 예상되며, 밤 기온도 최저 25도 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 많을 것으로 전망된다. 사진은 일반 카메라로 촬영된 사진(왼쪽)과 열화상 카메라로 촬영된 사진을 합성했다.

임세준 기자


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