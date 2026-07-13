“임영웅 나오는 꿈 3일 연속 꿨는데”…복권 1등 ‘5억 당첨’

[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 임영웅이 나오는 꿈을 3일 연속 꾸고 나서 5억원의 복권에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끈다. 9일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면, 스피또1000 107회차 1등 당첨자 A씨는 세종시 새내로에 있는 한 복권 판매점에서 스피또1000을 샀고, 당첨금 5억원을 받게 됐다. A씨는 인터뷰에서 “최근 꿈에 후광이 비치며 환하게 빛나는 가수 임영웅 씨가 사흘 연속으로 나왔다”며 “함께 인사를 나누고 즐거운 시간을 보내는 꿈이었다”고 말했다. A씨는 “배우자에게 꿈 이야기를 하자 ‘길몽인 것 같다’고 해 그날 동생과 함께 복권 판매점에 들러 스피또1000을 구매하게 됐다”고 설명했다. 집으로 돌아간 A씨는 동생과 함께 복권 당첨 여부를 확인했다. 처음에는 5000원에 당첨된 줄 알았는데, 복권을 다시 본 동생이 “5억 당첨이야”라고 외쳐 1등에 당첨된 사실을 알게 됐다. 그는 “당첨된 순간 너무 놀라고 얼떨떨해 믿기지 않았고, 한동안 아무 말도 나오지 않았다”