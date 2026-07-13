[헤럴드경제=윤창빈 기자] 13일 오전 서울 시내의 홈플러스 매장의 문이 닫혀있다. 홈플러스는 오늘부터 대형마트 임시휴업에 들어가기로 결정했다. 홈플러스는 임시휴업 결정 이유에 대해 “운영자금이 모두 고갈돼 상품 대금 지급은 물론 유틸리티 비용 등 매장을 유지하기 위한 운영비조차 감당할 수 없는 상황”이라고 설명했다.


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