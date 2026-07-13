연례 워싱턴 도어녹을 한국 기업으로 확장 13~16일 美 정부·의회·경제계와 연쇄 면담

[헤럴드경제=박지영 기자] 주한미국상공회의소(암참)가 한국 기업의 미국 시장 진출 지원을 위한 신규 프로그램 ‘K-도어녹(Doorknock)’을 신설하고 본격적인 지원에 나선다.

암참은 13일부터 16일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 대표 연례 프로그램 ‘워싱턴 도어녹(Washington Doorknock)’ 기간 중 K-도어녹을 처음 운영한다고 밝혔다. 암참이 한국 기업의 미국 사업 확대 지원까지 역할을 넓히면서 한·미 경제협력의 외연도 한층 확대될 것으로 전망된다.

K-도어녹은 은 암참의 대정부 정책 협의 프로그램인 워싱턴 도어녹을 한국 기업으로 확대 적용한 것이 특징이다. 미국에서 사업과 투자를 확대하는 국내 기업들이 미국 정책 결정자와 산업계 주요 인사들을 만나 정책과 산업 현안을 논의하고 협력 기회를 모색할 수 있도록 마련됐다. 워싱턴 도어녹은 지난 수년간 양국 정부와 산업계를 잇는 핵심 협력 플랫폼 역할을 해왔다.

이번 방미단에는 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사를 비롯해 K-도어녹에 참여하는 두나무, 한강에셋자산운용, HKI America Inc, 현대자동차그룹, LG그룹, 솔루엠과 기존 워싱턴 도어녹 프로그램에 참여하는 바이엘, 코닝, 김앤장 법률사무소, 노벨리스, 화이자 등 암참 회원사 경영진이 함께한다.

대표단은 방미 기간 백악관을 비롯해 미국무역대표부(USTR), 상무부, 국무부, 국가안보회의(NSC) 등 미국 행정부 주요 관계자와 미 의회, 미국 상공회의소, 주요 싱크탱크 및 정책 전문가 등을 만나 투자 확대와 규제 협력, 혁신, 공급망 등 한·미 경제협력 강화 방안을 논의할 예정이다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “K-도어녹은 그동안 축적한 네트워크와 경험을 바탕으로 한국 기업의 미국 진출을 보다 적극적으로 지원하기 위해 마련한 프로그램”이라며 “양국 간 경제협력은 교역 중심에서 양방향 투자와 혁신, 첨단기술, 공급망 협력으로 빠르게 진화하고 있다. 미국 기업의 한국 투자뿐 아니라 한국 기업의 미국 사업 확대까지 함께 지원하는 암참의 새로운 역할을 보여주는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

이어 “새로운 투자와 협력 기회를 넓혀가기 위해서는 정부와 기업 간 긴밀한 소통이 무엇보다 중요하다”며 ”암참은 앞으로도 양국 정부와 산업계를 연결하는 가교로서 기업들의 목소리를 전달하고, 실질적인 협력과 투자 기회를 확대하는 데 적극적인 역할을 해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 올해 워싱턴 도어녹은 미국 독립 250주년을 기념하는 암참의 ‘프리덤 250(Freedom 250)’ 캠페인의 일환으로 진행된다.