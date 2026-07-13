수도권 분양시장에서 초·중·고교를 도보로 이용할 수 있는 이른바 ‘원스톱 학세권’ 아파트에 대한 관심이 이어지고 있다.

‘원스톱 학세권’은 초등학교부터 중·고등학교까지 도보권에 위치한 주거 입지를 뜻한다. 자녀의 통학 편의성이 높고 장기간 안정적인 교육환경을 유지할 수 있다는 점에서 학부모 수요의 선호도가 높은 편이다.

한국갤럽조사연구소 등이 발표한 부동산 트렌드에 따르면 주택 선택 시 입지 고려 요인 중 ‘자녀 교육 여건의 우수성’을 꼽은 비율은 전년 대비 9.3%포인트 상승한 것으로 나타났다.

한국부동산원 청약홈 자료에서도 올해 상반기 수도권 아파트 청약 경쟁률 상위 10개 단지 가운데 7곳이 초·중·고교를 도보로 이용할 수 있는 교육 여건을 갖춘 것으로 확인됐다.

이러한 가운데 SK에코플랜트가 의왕 부곡가구역 주택재개발정비사업을 통해 공급하는 ‘의왕역 SK VIEW’가 오는 7월 16일 견본주택을 개관할 예정이다.

경기도 의왕시 삼동 일원에 들어서는 단지는 지하 3층~지상 최고 34층, 13개 동, 전용면적 36·45·59·84㎡ 총 1,857세대 규모다. 이 가운데 820세대가 일반분양된다.

청약 일정은 7월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 해당지역, 22일 1순위 기타지역, 23일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 29일이며 정당계약은 8월 10일부터 13일까지 실시할 예정이다.

‘의왕역 SK VIEW’는 의왕덕성초등학교와 부곡중학교, 의왕고등학교 등이 도보권에 위치한다. 인근 수원 이목지구에는 학원·서점·독서실 등 교육시설이 들어서는 에듀타운이 2027년 조성될 예정이다.

교통 여건도 갖췄다. 수도권 지하철 1호선 의왕역이 인접해 서울역과 시청, 용산 등 서울 주요 지역으로 이동할 수 있다. 부곡IC와 월암IC를 통해 영동고속도로, 과천봉담고속화도로, 수도권제1순환고속도로 등 주요 도로망 이용도 가능하다.

의왕역에는 GTX-C 노선 사업이 추진 중이며, 약 3㎞ 거리의 의왕시청역(예정)에는 인덕원~동탄 복선전철 사업이 진행되고 있다. 위례~과천선 경기남부 연장과 신분당선 의왕·군포·안산 3기 신도시 연장 등 광역교통망 확충 사업도 추진 중이다.

단지 인근에는 왕송호수공원과 부곡체육공원, 덕성산 등이 위치한다. 커뮤니티 시설로는 피트니스, GX룸, 필라테스, 골프연습장, 스크린골프룸을 비롯해 작은도서관, 독서실, 스터디룸, 주민카페 등이 조성될 예정이다.

‘의왕역 SK VIEW’ 견본주택은 경기도 의왕시 삼동에 위치하며, 입주는 2029년 12월 예정이다.