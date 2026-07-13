육류 함유 프리미엄 펫푸드 검역협상 최종 타결 국내 첫 수출작업장 승인…연내 첫 수출 추진

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 캐나다와의 검역협상을 마무리하면서 국산 프리미엄 펫푸드의 북미 시장 진출 길을 열었다. 2019년 협상을 시작한 지 약 7년 만이다.

농림축산식품부는 육류 성분이 들어간 국산 반려동물용 펫푸드의 캐나다 수출을 위한 검역협상을 최종 타결했다고 13일 밝혔다.

이번 협상으로 닭가슴살과 소의 간, 연어, 명태 등을 원물 그대로 사용한 열처리 동결건조 간식이 처음으로 캐나다 시장에 수출될 수 있게 됐다.

농식품부는 2019년 캐나다 식품검사청(CFIA)에 수입 허용을 요청한 이후 수입위험평가와 제조시설 영상실사 등 검역 절차를 거쳤다. 올해 6월 국내 수출작업장 1곳이 승인을 받은 데 이어 양국이 검역·위생조건과 수출검역증명서 서식에도 최종 합의했다.

이번 협상으로 국내 펫푸드 제조업체 오션이 캐나다 수출작업장 승인을 받았다. 이 업체는 대만과 칠레, 에콰도르 등에 제품을 수출하고 있으며 이번 승인으로 북미 시장까지 판로를 확대하게 됐다.

양국은 원료별 열처리 기준과 미생물 검사 기준도 확정했다. 가금육은 중심부 온도 70도에서 3.6초 이상, 우육은 70도에서 30분 이상 가열하도록 하고 국제 기준에 맞춘 미생물 검사 방식을 적용하기로 했다.

농식품부는 이번 합의를 계기로 다른 국내 펫푸드 업체들도 동일한 검역 기준을 적용받아 캐나다 수출에 나설 수 있을 것으로 기대하고 있다. 관련 업체들은 연내 첫 수출을 목표로 현지 유통업체와 협의를 진행 중이다.

박상호 농식품부 국제농식품협력관은 “펫푸드가 까다로운 북미 검역장벽을 통과한 것은 국내 기업의 품질과 위생관리 수준을 입증한 것”이라며 “우리 기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.