한국생명존중희망재단-한국사회보장정보원 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국생명존중희망재단은 지난 10일 한국사회보장정보원과 사회보장정보를 활용한 근거 기반 맞춤형 자살예방 정책을 추진하기 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 데이터를 연계·결합해 데이터 기반의 자살예방 정책을 수립하기 위한 토대를 다지고, 국민이 체감할 수 있는 정책 성과를 창출하기 위해 추진됐다.

재단과 정보원은 이번 협약을 통해 ▷자살 관련 보건·복지 데이터 공동 구축·활용 ▷데이터 기반 공동 분석 및 협력 사업 수행 ▷협력 결과물에 대한 공동 홍보 및 성과 확산 등을 중심으로 추진해 나갈 계획이다.

양 기관은 사회보장정보와 자살사망자 자료를 가명 결합해 자살사망자의 복지서비스 이용과 기간, 특성 등을 분석해 자살 고위험군의 특성을 파악하고 이를 정책 수립 등에 적극적으로 활용할 예정이다.

또 사회보장정보와 자살사망자 자료 간 연계 분석의 필요성을 검증하고, 데이터 기반의 자살예방 정책 지원체계를 구축할 계획이다.

정윤순 재단 이사장은 “이번 업무협약은 과학적 분석과 데이터에 기반한 자살예방 정책의 정확성과 효율성을 높이는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “정보원과 긴밀히 협력해 데이터 기반의 자살예방 정책 지원체계를 구축하고 국민의 생명 보호에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.