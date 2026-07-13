상반기 수송객 660만명 전년比 16.5% 증가 국내선 237만명·국제선 422만명 수송 탑승률 90.8%로 국적 LCC 평균 웃돌아 日 주요 노선 증편·김포~제주 공급 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공이 올해 상반기 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 유일하게 매달 100만명 넘는 승객을 실어 날랐다. 일본 노선 증편과 제주 노선 공급 확대 등 수요에 맞춘 노선 운영이 여객 증가로 이어졌다는 분석이다.

제주항공은 올해 1~6월 수송객이 659만8800명으로 집계됐다고 13일 밝혔다. 국토교통부 항공정보포털시스템 기준으로 지난해 같은 기간 566만2205명보다 16.5% 늘어난 규모다.

노선별로는 국내선과 국제선 모두 증가했다. 상반기 국내선 탑승객은 237만2016명으로 전년 동기 대비 14.7% 늘었다. 국제선 탑승객은 422만6784명으로 17.5% 증가했다.

제주항공은 올해 1월부터 6월까지 6개월 연속 월간 수송객 100만명 이상을 기록했다. 국적 LCC 가운데 매달 100만명 이상을 수송한 항공사는 제주항공이 유일하다.

운항편수 증가보다 수송객 증가 폭이 더 컸다는 점도 눈에 띈다. 제주항공의 상반기 운항편수는 3만8696편으로 지난해 같은 기간 3만5673편보다 8.4% 늘었다. 국내선은 1만3403편, 국제선은 2만5293편이었다. 같은 기간 수송객 증가율은 16.5%로 운항편수 증가율의 약 두 배 수준이었다.

탑승률도 평균을 웃돌았다. 제주항공의 상반기 평균 탑승률은 90.8%였다. 국내선은 93.6%, 국제선은 89.3%를 기록했다. 국적 LCC 평균 탑승률 88.3%보다 높은 수준이다.

제주항공은 수요가 몰리는 노선을 중심으로 공급을 조정해왔다. 인천~고베 노선에 새로 취항했고, 도쿄 나리타와 오사카, 후쿠오카, 나고야, 오키나와 등 일본 주요 노선을 늘렸다. 일본 여행 수요가 꾸준한 가운데 인기 노선에 기재와 운항편을 집중한 전략이다.

여름 성수기를 앞두고 일부 중단거리 국제선도 보강했다. 인천~울란바토르 노선은 오는 8월 18일까지 주 2회, 인천~옌지 노선은 같은 기간 주 5회로 증편 운항한다.

국내선에서는 제주 노선 공급을 키웠다. 제주항공은 올해 1월 배분받은 김포~제주 슬롯을 모두 활용해 지난 3월부터 해당 노선에 하루 왕복 4회를 추가했다. 그 결과 상반기 김포~제주 운항편수는 8029편으로 지난해 6912편보다 16.1% 늘었다.

지난 5월부터 운항 중인 인천~제주 노선도 10월까지 이어가기로 했다. 수도권 서부와 인천공항 이용객을 겨냥해 제주 접근성을 넓히려는 조치로 풀이된다.

최근 항공업계에서는 여름 휴가철을 앞두고 일본과 동남아, 몽골 등 중단거리 노선을 중심으로 LCC 간 공급 경쟁이 이어지고 있다. 항공사 입장에서는 단순히 운항편을 늘리는 것보다 실제 수요가 붙는 노선에 얼마나 빠르게 대응하느냐가 수익성과 탑승률을 가르는 요인이 되고 있다.

제주항공 관계자는 “고객 수요에 기반한 효율적인 노선 운영과 안정적인 공급 확대를 통해 국적 LCC 수송객 1위를 이어가고 있다”며 “하반기에도 다변화하는 여행 수요에 대응해 합리적인 여행 경험을 제공하고 소비자의 선택권을 넓히겠다”고 말했다.