자이 입주민 전용 ‘AI홈 솔루션’ 개발

[헤럴드경제=김희량 기자] GS건설이 LG전자와 함께 인공지능(AI)·로봇·공간을 하나의 주거 경험으로 연결하는 서비스 개발에 나선다.

GS건설은 지난 10일 서울 종로구 GS건설 본사에서 ‘차세대 AI홈’ 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

양사는 자이(Xi) 아파트의 단지 인프라와 LG전자의 AI홈 솔루션을 결합한 공동주택 전용 AI홈 솔루션을 공동 개발하고 이를 자이 아파트에 단계적으로 도입할 예정이다.

‘차세대 AI홈’은 자이 아파트의 세대 및 단지 인프라와 LG전자의 LG 씽큐(ThinQ) AI 플랫폼을 연동해 세대 내 빌트인 기기, 단지 공용부, 외부 생활 서비스까지 연결하는 서비스를 구현하는 게 목표다.

입주민이 조명, 난방, 환기, 콘센트, 가스밸브 등 세대 내 기기 제어는 물론 엘리베이터 호출, 주차 위치 확인, 방문 이력 확인, 커뮤니티 시설 예약 등 단지 인프라와 연계된 서비스를 하나의 시스템 안에서 이용할 수 있도록 할 예정이다.

이번 협약은 지난 4월 양사가 체결한 ‘미래형 주거 로봇 서비스 모델 구축’ 업무협약의 연장선으로 AI와 로봇이 공존하는 미래 주거의 청사진을 본격화한다는 의미를 가지고 있다. 양사는 LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드(CLOiD)’를 포함한 로봇 생태계와 AI홈 솔루션을 자이 아파트 단지 인프라와 유기적으로 결합하는 방향으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

허윤홍 GS건설 대표는 “주거의 미래는 단순히 새로운 기기를 추가하는 것이 아니라 AI와 공간이 하나의 거주 경험으로 통합될 때 본격적으로 열릴 것”이라며 “LG전자라는 최고의 기술 파트너와 함께 고객이 실제로 체감할 수 있는 미래 주거의 새로운 표준을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편 GS건설은 1분기 매출 2조 4005억원, 영업이익 735억원을 달성했다.