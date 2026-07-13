독서와 체험 등 8개 프로그램 개설 14일부터 도서관 누리집 신청 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산도서관이 여름방학을 맞아 오는 25일부터 8월 25일까지 어린이에서부터 성인에게까지 독서와 창의적인 체험을 제공하는 ‘2026년 여름방학특강’을 운영한다.

강좌는 ‘읽고, 뛰고, 손으로 만드는 이야기 세상’을 주제로 독서와 놀이, 예술, 체험을 융합한 8개가 준비됐다.

유아 대상 프로그램은 ▷그림책 읽고 보드게임 ▷엄마 아빠 추억 소환 전래놀이, 어린이 대상은 ▷울산의 남목마성과 대왕암 등 우리 지역의 역사와 문화를 알아보는 ‘반짝반짝 문화유산탐험대’ ▷책 읽고 빙고! 울산 자연 여행 ▷알면 더 재미있는 명화 이야기 ▷‘반구천 시간여행, 바위 그림 속으로’가 준비됐다.

청소년 대상은 ▷나의 것(It‘s mine!) 수제 제본 필사 노트, 성인 대상은 ▷물과 불 사이, 너와 나 프로그램이 열린다. 수강료는 무료이며, 신청은 14일 오전 10시부터 울산도서관 누리집에서 하면 된다.