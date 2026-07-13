리얼미터 “가시적 외교 안보 성과 거둔 점이 지지율 상승 견인 요인”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 2주 연속 올라갔다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 6∼10일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 48.9%로 나타났다.

부정 평가는 직전 조사 대비 1.5%p 하락한 47.7%였다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 3.4%였다.

리얼미터는 “나토 정상회의 참석과 연쇄 정상회담을 통해 한 나토 방위 산업 파트너십을 격상하고 방산 수출 확대의 발판을 마련하는 등 가시적인 외교 안보 성과를 거둔 점이 지지율 상승을 견인한 요인”이라고 분석했다.

지난 9∼10일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.8%, 국민의힘이 38.1%를 각각 기록했다.

민주당은 지난주에 비해 1.8%p 올랐고 국민의힘은 2.2%p 떨어졌다.

조국혁신당은 2.7%, 개혁신당은 3.7%, 진보당은 0.6%로 나타났고 무당층은 8.2%였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 지지율 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p, 응답률은 3.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.