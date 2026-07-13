리얼미터 “가시적 외교 안보 성과 거둔 점이 지지율 상승 견인 요인”

몽골 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일(현지시간) 울란바타르 칭기즈칸 국제공항 공군 1호기에서 환송객들을 향해 인사하고 있다. [연합]
몽골 국빈 방문 일정을 마치고 귀국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일(현지시간) 울란바타르 칭기즈칸 국제공항 공군 1호기에서 환송객들을 향해 인사하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 2주 연속 올라갔다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 6∼10일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 48.9%로 나타났다.

부정 평가는 직전 조사 대비 1.5%p 하락한 47.7%였다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 3.4%였다.

리얼미터는 “나토 정상회의 참석과 연쇄 정상회담을 통해 한 나토 방위 산업 파트너십을 격상하고 방산 수출 확대의 발판을 마련하는 등 가시적인 외교 안보 성과를 거둔 점이 지지율 상승을 견인한 요인”이라고 분석했다.

지난 9∼10일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.8%, 국민의힘이 38.1%를 각각 기록했다.

민주당은 지난주에 비해 1.8%p 올랐고 국민의힘은 2.2%p 떨어졌다.

조국혁신당은 2.7%, 개혁신당은 3.7%, 진보당은 0.6%로 나타났고 무당층은 8.2%였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 지지율 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p, 응답률은 3.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.


sunpine@heraldcorp.com