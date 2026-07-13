서울교통공사 신호2사업소 박종권 과장 지난 7일 ‘적극행정 유공 포상 수여식’서 국민포장 수상 승강장안전문 열림 상태에서 열차 출발 제한하도록 시스템 개선해 시민 안전 강화...박종권 과장 “현장 문제에 대한 작은 관심과 적극적인 실천이 뜻깊은 결실로 이어져”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 신호2사업소 박종권 과장이 ‘승강장안전문 열차 출발 조건 개선 안전시스템’ 구축 성과를 인정받아 지난 7일 정부서울청사에서 열린 ‘적극행정 유공 포상 수여식’에서 국민포장을 수상했다고 밝혔다.

신호2사업소 박종권 과장은 승객이 양쪽으로 승·하차하는 중선 회차역에서 승차 반대 방향 승강장안전문이 열린 상태에서도 열차 출발이 가능했던 기존 시스템의 위험 요소를 개선했다. 승강장안전문이 하나라도 열려 있으면 열차가 출발하지 않도록 제한하는 시스템을 구축·운영해 시민 안전을 한층 강화했다.

중선 회차역은 승객이 양쪽 승강장에서 승·하차하는 구조적 특성으로 인해 일반 역사와 다른 운행 환경을 갖고 있다. 기존에는 승차 반대 방향 승강장안전문이 열린 상태에서도 열차 출발이 가능한 구조여서, 만일의 상황에서 승객 안전 확보를 위한 추가적인 개선이 필요했다.

기존에는 동일한 문제를 해결하기 위해 역사별 설비 개량에 많은 예산과 시간이 소요될 것으로 예상됐다. 이에 신호2사업소는 자체 기술력을 활용한 개선 방안을 마련하고 관련 부서와 협업해 개발부터 설계, 시공, 시험까지 전 과정을 직접 수행했다. 이 과정에서 약 26억 원의 예산 절감 효과를 거뒀다.

또 시스템 도입을 통해 중대재해 예방과 예산 절감뿐 아니라 ▷중선 회차역 열차 출발 프로세스 표준화 ▷인적오류를 시스템으로 막는 구조적 안전망 구축해 시민 안전을 한층 강화했다.

국민포장을 수상한 박종권 서울교통공사 과장은 “현장의 문제를 지나치지 않는 작은 관심과 적극적인 실천이 뜻깊은 결실로 이어졌다고 생각한다”며 “앞으로도 시민의 안전을 최우선 가치로 삼아 철도 운영의 안전성과 신뢰성을 높이는 적극행정을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 수상소감을 남겼다.

공사는 앞으로도 현장의 창의적인 아이디어와 기술 역량을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 적극행정을 지속 추진할 계획이다. 안전을 최우선 가치로 삼아 현장 중심의 개선 과제를 꾸준히 발굴, 보다 안전하고 신뢰받는 도시철도 서비스를 제공해 나간다는 방침이다.

김기병 서울교통공사 기술본부장은 “이번 수상은 현장의 작은 문제도 놓치지 않고 시민 안전을 최우선으로 고민한 직원들의 적극행정이 만든 성과”라며 “앞으로도 창의적인 현장 개선과 기술 혁신을 통해 시민이 더욱 안전하게 이용할 수 있는 서울지하철을 만들어 가겠다”고 말했다.