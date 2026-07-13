2030 고객 대상 첫 로밍 할인 호텔 숙박권 응모 이벤트도

[헤럴드경제=김광우 기자] SK텔레콤은 여름휴가철을 맞아 해외여행 고객을 위한 T 로밍 프로모션과 함께 국내여행 고객을 위한 T 멤버십 혜택을 운영한다고 13일 밝혔다.

SKT는 해외여행객에게는 로밍 요금 할인과 데이터 확대 혜택을, 국내 여행객에게는 워터파크와 호텔 등 휴가 관련 멤버십 혜택을 제공한다.

먼저 해외여행을 준비하는 고객을 위해 오는 8월 21일까지 T 로밍에서 ▷2030 고객 ‘첫 로밍 70% 할인’ ▷로밍 요금제 데이터 제공량 확대 프로모션을 진행하고 있다.

최근 36개월 내 T 로밍을 이용하지 않은 1986년~2006년 출생 고객은 바로(baro) 요금제 및 바로 YT 요금제를 정가 대비 70% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

예컨대 로밍을 처음 이용하는 20~30대 고객이 ‘바로 YT 4GB’ 요금제를 선택하면, 70% 할인 혜택이 적용돼 8700원에 이용할 수 있다. 단, 만 34세 이하 고객에게 제공되는 로밍 요금 50% 할인 혜택과 중복으로 적용되지 않는다.

아울러 T멤버십의 ‘클럽 T 로밍’을 통해 ▷데이터 1GB 무료 충전 ▷귀국 후 제휴사 할인 혜택(5000원 상당)까지 받을 수 있다. 추가로 3000원을 더해 ‘가족로밍’을 이용할 수도 있다.

또 아울러 ‘바로 6GB’ 등 바로 요금제 4종 및 ‘바로 YT 7GB’ 등 바로 YT 요금제 4종을 이용하는 모든 고객에게 기존 요금 그대로 최대 16GB의 데이터를 추가 제공 중이다. 제공량이 소진된 후에도 최대 1Mbps 속도로 서비스 이용할 수 있다.

국내 여행객들을 위한 혜택도 준비돼 있다. 이날부터 17일까지 진행되는 ‘T day Week2’는 여름 휴가 시즌에 맞춰 ‘SUMMER LUCKY WEEK’로 운영된다. T멤버십 고객은 ▷캐리비안 베이 대인 종일권 50% 할인 및 재킷 무료 대여 ▷오션월드 이용권 50% 할인 등 혜택을 받을 수 있다.

특히, VIP 고객은 ‘럭키찬스’를 통해 서울·부산·강릉·제주 등 전국 4개 지역의 대표 5성급 호텔 숙박권 응모 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 100명에게 서울 워커힐 호텔앤리조트, 파크 하얏트 부산 등 7개 호텔의 숙박권을 제공한다.

한편, T멤버십 신규 상시 제휴처로 ‘해커스’, ‘플래시백 계림’, ‘오붓’이 합류하면서, 자기계발부터 문화 체험, 웰니스 등 라이프스타일에 맞춘 혜택이 추가됐다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 “여름휴가철을 맞아 해외여행을 준비하는 고객은 물론 국내 여행과 나들이를 즐기는 고객을 위한 맞춤 혜택들을 준비했다”며 “앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 차별화된 혜택을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.