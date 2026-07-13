[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 오는 10월 26일부터 28일까지 3일간 서울광장에서 열리는 2026 ‘왔니껴 안동장터’ 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

모집 기간은 오는 27일까지며 규모는 70개 부스 내외다.

참가를 희망하는 생산자와 업체는 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 접수하거나 이메일로 신청하면 된다.

신청 자격은 안동시에 주소를 둔 생산자, 단체, 업체다. 그밖에 직거래장터 운영을 위해 필요하다고 인정되는 품목도 대상에 포함된다.

‘왔니껴 안동장터’는 안동의 우수 농·축·특산물을 수도권 소비자에게 직접 선보이고 생산자와 소비자가 현장에서 소통하는 도농 교류형 직거래장터다.

올해 장터는 특산물 직거래 판매를 중심으로 체험 프로그램, 관광 홍보, 지역 특산품 전시 등을 함께 운영할 예정이다.

안동시는 이번 장터를 통해 지역 농가와 업체의 판로 확대를 지원하고 수도권 소비자에게 안동 농·축·특산물의 품질과 경쟁력을 알릴 계획이다.

안동시 관계자는 “올해도 내실 있는 ‘왔니껴 안동장터’ 운영을 위해 우수한 생산자와 업체의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.