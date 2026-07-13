[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점이 제48차 유네스코(UNESCO) 세계유산위원회를 계기로 저스피스재단이 추진하는 유네스코 세계유산기금 모금 캠페인에 공식 파트너로 참여한다고 13일 밝혔다.

저스피스재단은 글로벌 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)의 저작권 기부를 바탕으로 설립된 공익재단이다. 롯데백화점은 지난 10일, 재단과 MOU(업무협약)을 체결했다. 세계유산보호의 가치를 알리고 이에 대한 사회적 관심을 높이기 위한 다양한 모금 캠페인을 선보일 계획이다.

첫 번째 행사는 오는 20일부터 29일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 세계유산위원회 대한민국관에서다. 행사장을 찾은 방문객에게 유네스코 한정판 디자인 교통카드를 증정한다. 롯데백화점 앱(애플리케이션)에서 세계유산 퀴즈 이벤트도 진행한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “문화유산 보전의 중요성을 알리고, 세계유산의 지속가능한 미래를 위한 사회적 가치 확산에 기여할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.