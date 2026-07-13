상반기 3회 시범 2만5726명 참여 시민만족도 90.4%, 재참여 의향 96.1%

[헤럴드경제=박병국 기자]서울형 아침운동 프로그램 ‘쉬엄쉬엄 모닝’이 이달부터 정례 운영에 들어갔다.

‘쉬엄쉬엄 모닝’은 오세훈 서울시장의 제안으로 지난 3월 처음 선보인 프로그램이다. 마라톤처럼 기록을 겨루는 방식에서 벗어나 걷기와 달리기, 자전거, 유아차, 반려견 동반 등 누구나 자신의 체력과 상황에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있도록 기획됐다.

지난 상반기 3회 시범 운영 결과 총 2만5726명(1회 1만명, 2회 7486명, 3회 8240명)이 참여했다. 시민 만족도는 90.4%, 재참여 의향은 96.1%를 기록했다. 서울시는 7월부터 프로그램을 정례화하고 운영 공간도 서울 곳곳으로 확대한다.

정례 운영의 첫 무대는 이달 12일 오전 7시부터 9시까지 열리는 여의도 코스다. 참가자들은 여의도공원 문화의 마당을 출발해 여의대로와 마포대교를 왕복하는 약 5㎞ 구간을 달리거나 걸으며 도심 속 특별한 아침운동을 즐길 수 있다.

19일과 26일에는 서울광장 일대에서 도심권 코스를 처음 선보인다. 서울광장을 출발해 세종대로 사거리부터 숭례문 오거리까지 이어지는 약 2㎞ 구간이다.

행사장에서는 ‘찾아가는 서울체력장’, 스트레칭존, 포토존 등 다양한 프로그램도 함께 운영된다. 참가자들은 운동뿐 아니라 체력 측정과 건강 프로그램을 체험하며 자신에게 맞는 건강 관리 방법도 확인할 수 있다.

오 시장도 12일 아침 시민, 외국인 관광객 등과 함께 ‘쉬엄쉬엄 모닝’에 참여했다. 오 시장은 시민들과 함께 여의도공원~마포대교를 왕복하는 총 5㎞ 코스를 완주했다. 이어 참여자들과 여의도공원 문화의 마당에 마련된 서울체력장 부스를 찾아 배틀로프 등 체력검증을 했다.

오 시장은 “쉬엄쉬엄 모닝이 시민들의 뜨거운 참여에 힘입어 드디어 서울을 대표하는 주말 아침 운동 문화로 본격적인 자리매김을 시작한다”며 “시민들이 도심 곳곳에서 걷고, 뛰고, 자전거를 타고 건강하게 주말 아침을 맞이할 수 있는 일상이 바로 서울시가 꿈꾸는 건강도시”라고 말했다.

이어 “삶의 질이 높은 글로벌 도시가 되기 위한 첫번쨰 조건은 시민들의 건강”이라며 “강철체력, 활력서울을 실현해 건강 장수할 수 있는 서울을 만들어 나가겠다”고 강조했다.

이날 첫 정례화 ‘쉬엄쉬엄모닝’에는 시민, 가족 단위 참가자, 외국인 관광객 등 3800여 명이 참여해 걷기와 달리기, 자전거, 유아차, 반려견 산책 등 각자의 방식으로 도심 속 건강한 아침을 즐겼다.

쉬임쉬엄모닝은 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 시행 중인 러닝행사 ‘카프리모닝’을벤치마킹한 것이다. 카프리 모닝은 매주 일요일 오전 7∼9시 쿠알라룸푸르 도심 한가운데 도로를 막고 시민들이 시내를 뛸 수 있게 하는 쿠알라룸푸르시 차원의 체육 행사다. 오 시장은 지난해 12월 말레이시아 한국유학생 동문회인 ‘AGIKO(Alumni Society of Korean Institutional Graduates)’와 간담회에서 “오전 7시 트윈타워 앞에 가서 쿠알라룸푸르 시민들이 일요일 아침을 어떻게 맞이하는지 봤다”며 “요즘 서울에도 달리기 인구가 늘었는데, 카 프리 모닝을 도입하면 훨씬 많은 시민이 도심에서 달리기를 할 것 같다”고 말한 바 있다.