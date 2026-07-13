8월 31일까지 병원·사회복지시설 등 다중이용시설 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 여름철 감염병 예방을 위해 오는 8월 31일까지 지역 내 다중이용시설을 대상으로 레지오넬라균 환경 검사를 한다고 밝혔다.

레지오넬라증은 레지오넬라균에 오염된 물이 미세 물방울(에어로졸) 형태로 공기 중에 퍼져 호흡기를 통해 감염되는 제3급 감염병이다.

사람 간 전파는 되지 않으며, 주로 냉각탑과 샤워기, 수도꼭지 등 급수시설에서 증식한 레지오넬라균에 노출될 경우 발생한다. 면역력이 저하된 고령자와 만성질환자는 중증 폐렴으로 이어질 위험이 있어 각별한 주의가 필요하다.

이번 검사는 종합병원, 요양병원, 대형건물, 사회복지시설 등 다중이용시설의 냉각탑수와 급수시설을 대상으로 진행된다. 레지오넬라균이 검출된 시설에는 즉시 청소·소독 등 환경 개선 조치를 하고, 재검사를 통해 관리기준 준수 여부를 확인할 계획이다.

또 시설 관리자에게 급수시설과 냉각탑의 정기적인 청소·소독, 적정 수온 유지 등 예방수칙을 안내해 레지오넬라균 증식을 사전에 차단할 수 있도록 관리할 예정이다.

레지오넬라증 예방을 위해서는 냉각탑과 급수시설을 정기적으로 청소·소독하고 적정 잔류염소 농도를 유지하는 등 철저한 시설 관리가 중요하다. 발열, 기침, 호흡곤란 등 호흡기 증상이 나타나면 의료기관을 방문해 진료를 받는 것이 권장된다.

은평구보건소 관계자는 “레지오넬라증은 시설 내 급수설비를 철저히 관리하면 충분히 예방할 수 있는 감염병”이라며 “정기적인 환경 검사와 예방관리를 통해 구민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.