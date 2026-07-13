[사진=롯데물산]
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 지난 12일, ‘2026 롯데 아쿠아슬론(2026 LOTTE AQUATHLON)‘ 대회가 잠실 석촌호수와 롯데월드타워에서 성공적으로 막을 내렸다.

‘롯데 아쿠아슬론’은 지난 2022년 ‘2022 LOTTE Oe Race’로 시작해 2023년부터 대한철인3종협회가 공식적으로 참여, 승인 및 주관하는 대회로 자리매김했다. 또한 석촌호수 동호 두 바퀴(1.5km)를 헤엄치는 ‘오픈워터 수영’과 롯데월드타워 123층까지 2,917개의 계단을 뛰어오르는 ‘스카이런(SKY RUN)’이 결합된 이색 철인 대회다.

[사진=롯데물산]
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롯데월드타워·몰 단지 내 미디어시설을 활용한 ‘RE:LAKE(리:레이크)’ 캠페인과 수질 환경 퍼포먼스로 친환경 대회의 의미를 부각했다. 지난 8일부터 롯데월드몰 실내미디어, 미디어큐브, 가로등 배너에 맑아진 석촌호수 전경과 ‘RE:LAKE 수질을 맑게, 석촌을 밝게’ 문구를 담은 포스터를 선보였다. 환경기업 젠스는 수영이 종료된 이후 석촌호수에서 수질개선 보트를 직접 운영하며 정화활동을 시연했으며 아레나광장에서 수질정화 시연을 통해 정화 원리를 직접 선보이기도 했다.

[사진=롯데물산]
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서강석 송파구청장은 “오늘 대회는 석촌호수를 수영하고 롯데월드타워 123층 2,917계단을 오르는 아주 특별한 대회“라며 ”롯데와 송파구청이 협업해서 1급수로 만든 석촌호수에서 멋지고 특별한 경험하시길 바란다”고 축사를 전했다.


pangbin@heraldcorp.com