이틀 연속 공습…7일 이후 4번째

[헤럴드경제=정목희 기자] 미군이 12일(현지시간) 이란의 미사일 및 방공 시스템을 겨냥해 추가 공습을 감행했다고 미국 인터넷매체 악시오스의 바락 라비드 기자가 전했다.

라비드 기자는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “한 미국 당국자가 미군이 약 1시간 전 이란의 미사일 및 방공 시스템을 대상으로 여러 차례 공격을 실시했다고 밝혔다”고 전했다.

그는 또 미군이 호르무즈 해협 인근에 있는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 소형 선박들도 함께 타격했다고 덧붙였다. 해당 선박은 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 민간 선박을 공격하는 데 활용해 온 소형 고속정을 의미하는 것으로 보인다.

미군이 이란 내 군사 목표물을 타격한 것은 전날에 이어 이틀 연속이다. 라비드 기자의 게시 시점을 고려하면 이번 공격은 미 동부시간 기준 이날 오전 11시20분께 이뤄진 것으로 추정된다.

지난 7일 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박에 대한 공격을 재개한 이후, 이에 대응해 미군이 이란 군사 목표물을 타격한 것은 이번이 네 번째다.

이와 관련해 이란 당국자는 이날 저녁 게슘섬에 ‘적’의 포탄 10∼11발이 떨어졌다고 밝혔다고 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다. 다만 당국자는 이번 공격의 목표물이 군사시설이었으며, 인명피해는 없었다고 전했다.

호르무즈 해협에 위치한 게슘섬에는 이란군의 레이더 감시 기지 등이 있으며 최근 미국과 이란의 충돌이 재점화하는 국면에서 주요 타격 대상이 되고 있다.