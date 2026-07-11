서울시 민선 여성 최초 3선 김미경 은평구청장 “작은 공간의 변화가 더 좋은 도시를 만든다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구가 2022년부터 추진해온 공중화장실 현대화 사업의 성과를 한 권에 담은 책자 ‘THE EUNPYEONG TOILET’를 발간했다.

이번 책자는 단순한 시설 개선 사례를 넘어 공중화장실을 도시의 품격과 주민 삶의 질을 높이는 공공공간으로 재해석한 은평구의 혁신 행정을 담아 눈길을 끈다.

민선 최초 여성 3선 구청장인 김미경 은평구청장은 책자에서 “화장실은 우리 일상에서 가장 기본적인 도시시설이자 지역의 첫인상을 비추는 공간”이라며 “작은 변화가 주민들의 하루를 더욱 편안하게 만들 수 있다는 마음으로 생활의 기본이 되는 공간을 지속적으로 정비해왔다”고 밝혔다.

이어 “‘THE EUNPYEONG TOILET’ 프로젝트는 장소마다 다른 조건을 존중하고 도시의 흐름과 주변 환경을 고려하는 방향으로 추진됐다”며 “각 장소에 자연스럽게 스며드는 공간을 만들고 이용자의 편의를 높이는 기능을 담았으며 체계적인 유지관리 시스템을 더해 지속 가능한 공공시설을 목표로 했다”고 설명했다.

또 “노약자는 물론 아이를 동반한 가족까지 누구도 소외되지 않고 안심하고 이용할 수 있도록 보이지 않는 부분까지 세심하게 설계했다”며 공공시설의 공공성과 배려를 강조했다.

김 구청장은 “은평구는 앞으로도 생활 속 공간들을 세심하게 살피며 주민들의 하루에 도움이 되는 변화를 꾸준히 만들어가겠다”며 “작은 공간들이 모여 더 좋은 도시를 만든다는 마음으로 늘 주민 가까이에서 살피고 노력하겠다”고 말했다.

은평구는 지난 2022년부터 공중화장실 현대화 사업을 추진하며 북한산 진관사 입구 공중화장실, 신도근린공원 놀이터 화장실, 세장골 어린이공원 공중화장실 등 모두 13개 공중화장실을 지역 특성과 주변 경관을 반영한 현대적인 디자인으로 새롭게 리모델링했다.

사업을 총괄한 김종필 은평구 교통환경국장은 “2022년 진관사 입구 공중화장실을 시작으로 현대화 사업을 추진해 왔다”며 “첫 사업에서 건축가 남지연 대표를 만나 함께하게 된 것은 지금 돌이켜봐도 매우 좋은 인연이었다”고 말했다.

이어 “건축에 대한 진심과 철학이 공간 곳곳에 녹아들어 은평구 공중화장실의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있었다”며 “공중화장실 리모델링을 통해 은평구의 품격을 보여주고 싶었고, 앞으로도 구민들이 자랑스럽게 생각하고 아끼는 공간으로 남기를 바란다”고 밝혔다.

이번 책자는 공중화장실을 단순한 편의시설이 아닌 도시 브랜드를 높이는 공공디자인 자산으로 발전시킨 은평구의 행정 철학과 성과를 집약한 기록물이라는 평가를 받고 있다.